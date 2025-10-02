Você sabia? Beach Tennis tem um dia só dele no calendário goiano

Você sabia que Goiás tem um dia oficial para celebrar o beach tennis, esporte que vem ganhando cada vez mais espaço entre os goianos? Uma lei sancionada recentemente instituiu o 27 de agosto como o Dia Estadual do Beach Tennis, data que passa a integrar o Calendário Cívico, Cultural e Turístico do estado.

A iniciativa é de autoria do deputado estadual Bruno Peixoto (UB), com apoio dos parlamentares Cairo Salim (PSD), Talles Barreto (UB) e Gustavo Sebba (PSDB). O objetivo é dar visibilidade ao esporte, fortalecer a organização de torneios e estimular a prática em todas as regiões goianas.

Crescimento acelerado em Goiás

O beach tennis nasceu na Itália em 1987, chegou ao Brasil em 2008 e desembarcou em Goiás em 2015. Desde então, o crescimento tem sido expressivo. Atualmente, o estado já conta com cerca de 100 arenas espalhadas em diversas cidades e reúne mais de 5 mil atletas que praticam a modalidade em caráter amador e profissional.

Além da popularidade nas academias e clubes, Goiás já se tornou referência em competições. Atletas locais vêm se destacando em torneios nacionais e internacionais, alcançando posições de destaque nos rankings. No sub-18, por exemplo, a goiana Ana Klara Merola ocupa o topo do ranking mundial, um feito que reforça o potencial da nova geração do esporte.

Impactos da nova lei

Com a inclusão da data no calendário oficial, o estado abre espaço para a realização de eventos anuais de grande porte voltados à modalidade. A expectativa é de que o Dia Estadual do Beach Tennis contribua para ampliar investimentos, atrair mais praticantes e consolidar Goiás como polo do esporte no Centro-Oeste.

O reconhecimento também fortalece a relação entre esporte, turismo e lazer, já que torneios e festivais de beach tennis movimentam o setor de serviços e atraem público de diferentes cidades.