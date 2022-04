“Vou trabalhar para contribuir com as pré-candidaturas de Lula e Alckmin”, diz José Eliton

Dhayane Marques

“Venho somar meus esforços para construir uma frente ampla para o ex-presidente Lula e para o ex-governador Geraldo Alckmin”, disse José Eliton, ex-governador de Goiás ao trocar o PSDB pelo PSB, na última quarta-feira, 30, a convite do ex-tucano Geraldo Alckmin (PSB), que deve concorrer a vice-presidência da República numa composição com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O PSB será um dos palanques de Lula em Goiás.

Há rumores de que Éliton estaria almejando concorrer ao Palácio das Esmeraldas, mas seu nome também é citado para compor uma chapa de oposição no cargo de vice e não está descartada uma candidatura aos parlamentos estadual ou federal. “A candidatura é um processo de diálogo, conhecimento e construção. Eu não venho com objetivo de ser candidato, venho com um objetivo de construir, de ser uma pessoa que possa contribuir com ideias e esforços”, destacou o ex-governador ao ser questionado sobre uma possível candidatura.

De acordo com o deputado federal Elias Vaz, presidente do PSB em Goiás, a chegada de José Eliton ao partido “reforça o ideal de estruturação de uma frente progressista que tem como intuito garantir a democracia e mobilizar várias frentes para derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições deste ano”. A mesma frente progressista também se apresenta como oposição à reeleição de Ronaldo Caiado (União Brasil) ao governo de Goiás.

“O José Eliton representa um alargamento do ponto de vista da construção de um projeto alternativo para o país e, aqui em Goiás, queremos ir no mesmo caminho. Muito importante a vinda do José Eliton para que possamos servir o nosso partido para pessoas que têm o compromisso de servir com a luta por justiça social. Que tenham o compromisso de não permitir e ser omisso a um governo fascista”, declarou Vaz.

FRENTE AMPLA CONTRA O FASCISMO

Em suas redes sociais, o deputado federal Elias Vaz tem feito diversas denúncias de irregularidades envolvendo o governo federal, além de fazer duras críticas ao atual presidente Jair Bolsonaro. E assim como Geraldo Alckmin, que também chega ao PSB, para o deputado federal a chegada de José Eliton soma esforços contra os “desmandos do governo Bolsonaro”.

“Nós já estamos à beira do abismo, o país vive uma situação gravíssima do ponto de vista econômico. Nós temos um governo que não respeita as conquistas históricas, democráticas, não respeita as minorias, não respeita o meio ambiente. O que vemos nesse governo é um desrespeito permanente. O que nós estamos propondo aqui em Goiás é a reprodução de uma concepção adotada pelo PSB nacional de ampliação para pessoas que tenham o mesmo princípio de defender a democracia”, destaca o deputado.

A definição da chapa majoritária que vai disputar a eleição em Goiás representando essa frente ainda está em processo de composição. Na última quinta-feira, 31, José Eliton se reuniu com o pré-candidato do PT ao governo de Goiás, o ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) Wolmir Amado. “Há convergência de propósitos no sentido da importância de formação de uma frente ampla em favor do Brasil e de Goiás. Vamos trabalhar juntos com esse objetivo”, descreveu José Eliton em publicação no twitter. O encontro reforça ainda mais a possibilidade de uma aliança para as eleições de 2022, além de ampliar a frente em favor da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para o ex-governador, o momento é de se posicionar e construir com mais solidez uma ampla frente progressista em Goiás. “Vou trabalhar para contribuir com as pré-candidaturas do ex-presidente Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin para que tenhamos uma frente ampla em Goiás para vencermos as eleições e recolocar Goiás nos trilhos de desenvolvimento e da justiça social”, garantiu.

Cadê Marconi Perillo?

Nos bastidores, o tucano Marconi Perillo (PSDB) tem buscado diálogo com várias frentes para viabilizar sua candidatura, seja ao governo de Goiás ou ao Senado. Para José Eliton, não existe nenhuma rivalidade entre eles, “pois o momento pede união para criar uma frente ampla e partimos do princípio de que é necessário agregar forças que tenham um objetivo em comum e convicção da importância de valores. SAIBA MAIS de Lula e Alckmin”, diz José Eliton.

“Marconi Perillo sempre foi um democrata na essência, com suas ações e atividades. Portanto, caso haja a possibilidade de construirmos essa aliança com o PSDB, ele também será muito bem-vindo,” pontua José Eliton.