WhatsApp desenvolve filtro para separar conversas pessoais e de trabalho

O WhatsApp está desenvolvendo uma atualização que permitirá aos usuários separar suas conversas pessoais e de trabalho através de um filtro. A nova ferramenta, disponível na versão beta do aplicativo para Android, facilitará a organização das conversas. Uma barra de menu no topo da tela permitirá aos usuários dividir as conversas em categorias como “não lidas”, “pessoais” e “trabalho”. Ainda não se sabe se será possível personalizar as abas.

No entanto, todas as mensagens continuarão aparecendo na tela inicial do aplicativo, na aba “todas”. Já está disponível uma atualização que move a barra de navegação para a parte inferior da lista de conversas. Não há informações sobre um possível filtro para conversas em grupo. A data de lançamento da ferramenta ainda não foi confirmada pelo WhatsApp.