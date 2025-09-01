search
Curiosidades

William Bonner deixa a bancada do Jornal Nacional após 29 anos

William Bonner vai se juntar a Sandra Annenberg na apresentação do Globo Repórter a partir de 2026


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 01/09/2025 - 18:22

William Bonner
William Bonner deixará a bancada do Jornal Nacional

A Rede Globo confirmou nesta segunda-feira (1º/9) a saída do jornalista William Bonner da bancada do Jornal Nacional, na data em que o telejornal completa 56 anos no ar. O apresentador permanecerá no comando até 3 de novembro, quando será substituído por César Tralli, que passará a dividir a apresentação com Renata Vasconcellos.

Bonner atua há 29 anos como apresentador e 26 anos como editor-chefe do Jornal Nacional. Segundo a emissora, a mudança faz parte de um processo de transição planejado há cerca de cinco anos.

O jornalista já havia manifestado sua intenção de deixar as funções executivas e a rotina diária para se dedicar mais à família e a projetos pessoais.

Com a saída de Bonner, a atual editora-chefe adjunta, Cristiana Sousa Cruz, que já trabalha ao lado dele há seis anos, assumirá a editoria do JN. A Globo também anunciou outras mudanças na grade jornalística:

William Bonner vai se juntar a Sandra Annenberg na apresentação do Globo Repórter a partir de 2026, Roberto Kovalick foi convidado para assumir o Jornal Hoje e Tiago Scheuer será o novo apresentador do Hora Um.

Mais cedo, a redação da Globo já vivia um clima de expectativa em torno do anúncio. Nos bastidores, a mudança era tratada como certa, mas só nesta segunda-feira veio a confirmação oficial. A edição especial de aniversário do Jornal Nacional, nesta noite, marcará também a despedida do jornalista que se tornou um dos principais nomes da televisão brasileira.

Prefeitura assina contrato de 10 veículos para Mabel, incluindo Jeep Commander blindado

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Céu de setembro terá eclipse lunar total e solar parcial
Curiosidades

Céu de setembro terá eclipse lunar total e solar parcial

01/09/2025
Dia do Psicólogo
Curiosidades

Dia do Psicólogo: 7 mitos e verdades sobre saúde mental

27/08/2025
Carta regente do mês é o Rei de Espadas - Foto: Astrolink.
Curiosidades

Previsão do tarot para setembro de 2025

27/08/2025
Dia Mundial do Cachorro
Curiosidades

Dia Mundial do Cachorro: já deu um abraço no seu au-migo?

26/08/2025
Fazenda Jabuticabal
Curiosidades

Temporada da jabuticaba começa neste sábado na Fazenda Jabuticabal, em Hidrolândia

16/08/2025
Goiás vence prêmio nacional de TI em Saúde
Saúde

Goiás vence prêmio nacional de TI em Saúde

01/09/2025
William Bonner
Curiosidades

William Bonner deixa a bancada do Jornal Nacional após 29 anos

01/09/2025
Setembro Amarelo
Saúde

Ipasgo Saúde reforça acesso a atendimentos psicológicos por telemedicina e em clínica própria durante Setembro Amarelo

01/09/2025
SRAG covid
Saúde

InfoGripe aponta aumento do número de casos de SRAG por Covid-19

01/09/2025
Pesquisa