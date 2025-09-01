William Bonner deixa a bancada do Jornal Nacional após 29 anos

A Rede Globo confirmou nesta segunda-feira (1º/9) a saída do jornalista William Bonner da bancada do Jornal Nacional, na data em que o telejornal completa 56 anos no ar. O apresentador permanecerá no comando até 3 de novembro, quando será substituído por César Tralli, que passará a dividir a apresentação com Renata Vasconcellos.

Bonner atua há 29 anos como apresentador e 26 anos como editor-chefe do Jornal Nacional. Segundo a emissora, a mudança faz parte de um processo de transição planejado há cerca de cinco anos.

O jornalista já havia manifestado sua intenção de deixar as funções executivas e a rotina diária para se dedicar mais à família e a projetos pessoais.

Com a saída de Bonner, a atual editora-chefe adjunta, Cristiana Sousa Cruz, que já trabalha ao lado dele há seis anos, assumirá a editoria do JN. A Globo também anunciou outras mudanças na grade jornalística:

William Bonner vai se juntar a Sandra Annenberg na apresentação do Globo Repórter a partir de 2026, Roberto Kovalick foi convidado para assumir o Jornal Hoje e Tiago Scheuer será o novo apresentador do Hora Um.

Mais cedo, a redação da Globo já vivia um clima de expectativa em torno do anúncio. Nos bastidores, a mudança era tratada como certa, mas só nesta segunda-feira veio a confirmação oficial. A edição especial de aniversário do Jornal Nacional, nesta noite, marcará também a despedida do jornalista que se tornou um dos principais nomes da televisão brasileira.

