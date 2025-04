Zé Neto e Cristiano fazem show gratuito em Brasília nesta segunda-feira (21)

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano encerra a programação de aniversário de 65 anos de Brasília nesta segunda-feira (21), feriado de Tiradentes. Além deles, a programação inclui nomes do pagode. A programação começa às 11h, com previsão de encerramento às 2h, na Esplanada dos Ministérios. O evento é gratuito e faz parte de uma série de atividades para celebrar a data.

A programação do dia começa às 11h, com o show gospel de Eli Soares, seguido de apresentações para o público infantil e atividades recreativas às 14h. Durante a tarde, o palco será tomado por shows de pagode e forró, com Doze por Oito (15h50), Leon Correia (17h30) e Menos é Mais (19h).

Nos últimos shows da noite, o palco terá as duplas Bruno César e Rodrigo (às 21h) e depois Zé Neto e Cristiano (às 23h30). Um show pirotécnico está programado para a meia-noite. A programação acaba às 2h.

Museu

Nesta segunda, será realizada, a partir das 10h30, apresentação de teatro de Luz e Sombra para crianças (histórias de Brasília). À tarde, às 14h30, será promovida uma caminhada do museu à orla do Lago. Depois, às 16h30, a programação é de uma oficina para inspirar a produção de maquetes.