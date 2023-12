Zezé Di Camargo é condenado por dívida com a Saneago

O cantor Zezé Di Camargo foi condenado pela Justiça de Goiás por dívida referente a conta de água e esgoto com a Saneago. O valor total, apurado em 2020 e sem correção, é de R$ 17.404,700 e corresponde a débitos acumulados em dez anos de contas não pagas, no período de 23 de julho de 1994 a 17 de novembro de 2004. A Saneago propôs ação de cobrança, que foi deferida pela 7ª Vara Cível de Goiânia.

Já na ação para execução da sentença, o juiz Ricardo Teixeira Lemos determinou o bloqueio das contas bancárias de Mirosmar José de Camargo (nome do cantor), por meio do sistema BacenJud. Havendo quantia superior aos R$ 17,4 mil que deveriam ser retidos, o magistrado determinou imediato desbloqueio do excedente.

Procurado, o TJ-GO informou, por meio de sua assessoria, que a execução da sentença de cobrança está suspensa até o julgamento de um embargo de declaração. A sentença transitou em julgado (quando não cabe mais recurso).