22º Grande Arraial de Goiânia arrecada 100 toneladas de alimentos

O 22º Grande Arraial de Goiânia movimentou mais de 150 mil pessoas e arrecadou cerca de 100 toneladas de alimentos que serão distribuídos a pessoas em vulnerabilidade social. Promovido pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), evento chegou ao fim neste domingo (29/6). A ação solidária conta com a parceria da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e do programa Sesc Mesa Brasil, responsáveis pela distribuição dos donativos.

O prefeito Sandro Mabel destaca que a festa foi pensada para ser acessível a todos, bastando a doação de um quilo de alimento para garantir a entrada. “Realizamos um arraial bem organizado, com entrada gratuita, para que as famílias pudessem se divertir juntas. Bastava doar os alimentos, divertir e ajudar quem precisa. Foi cultura, lazer e solidariedade no mesmo espaço”, afirmou.

O arraial foi realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer e reuniu mais de 30 atrações musicais, incluindo artistas locais e nacionais. O encerramento ficou por conta do cantor Zé Felipe, que atraiu grande público. “É um prazer cantar em casa. Estou muito feliz por participar deste evento promovido pela Prefeitura. Deixo meu abraço ao prefeito Sandro Mabel e meus parabéns pela festa”, disse o cantor.

A festa também incluiu apresentações do Circuito Goiano de Quadrilhas Juninas, promovido pela Federação das Quadrilhas Juninas do Estado de Goiás (Fequaju), brinquedoteca, barraquinhas e praça de alimentação. Para Júlio César da Silva, integrante da quadrilha Balancê do Cerrado, o evento representa mais do que diversão. “Eu danço quadrilha há 20 anos e ajudei a fundar a Balancê do Cerrado, em Goianira. Estar aqui participando do circuito é uma satisfação para todos nós. Nosso maior objetivo é encantar o público. Eventos gratuitos como esse são fundamentais para fortalecer a cultura junina e valorizar o trabalho dos grupos”, disse.

A dona de casa Patrícia Silva da Conceição participou da festa duas vezes. “Junho é o melhor mês do ano. Estou gostando muito. Se tiver no ano que vem, estarei aqui novamente”, comentou. O Grande Arraial já faz parte do calendário cultural da cidade, mas esta foi a primeira vez que o evento aconteceu durante dez dias.

Para o secretário de Cultura, Uugton Batista, o resultado positivo é fruto de articulação e investimento na economia criativa. “Foi o maior arraial já realizado pela Prefeitura. Estamos fomentando o mercado, gerando trabalho para quem atua com cultura. Muita gente trabalhou nas barraquinhas, motoristas de aplicativo foram acionados, os artistas se apresentaram. É o dinheiro público retornando em forma de lazer, cultura e trabalho. Para os próximos meses, estamos planejando uma grande festa para o aniversário de Goiânia, com novas ações culturais”, disse.

