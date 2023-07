Identificados agressores e aberto inquérito sobre agressão ao ministro do STF

A Polícia Federal (PF) identificou as pessoas envolvidas na agressão ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em um aeroporto de Roma, na Itália. Os nomes ainda não foram divulgados oficialmente, mas o caso está sendo investigado. Segundo relatos da imprensa, o magistrado foi hostilizado e seu filho agredido com um soco no rosto.

No sábado, 15, a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou informações à Polícia Federal sobre as agressões. Em nota divulgada no domingo (16), a PGR afirmou que tomará as medidas adequadas em relação ao caso. O ministro da Justia e Segurança Pública, Flávio Dino, e o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, condenaram a agressão nas redes sociais. Dino criticou o comportamento criminoso daqueles que acreditam que podem agredir agentes públicos em locais públicos, mesmo na presença de suas famílias. Pacheco considerou a agressão inaceitável e prejudicial ao progresso do país.

Outros parlamentares, como Gleisi Hoffmann (PT-PR) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ), também manifestaram solidariedade ao ministro e repudiaram a violência. Jandira destacou que esse tipo de ato é fruto do ódio e da ignorância daqueles que alimentam projetos antidemocráticos e autoritários. O senador Renan Calheiros (MDB-AL), autor de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que atribui ao STF a competência para julgar crimes antidemocráticos, afirmou que buscará votar o texto em agosto, destacando a necessidade de punir os crimes de ódio e a intolerância política.