Prefeito de Anápolis deixa PP após crise interna

Roberto Naves, prefeito de Anápolis, deixou o Partido Progressista (PP) após o partido confirmar apoio à pré-candidatura de Leandro Ribeiro à prefeitura de Anápolis. A relação já desgastada entre Naves e o presidente estadual do PP, Alexandre Baldy, se agravou com a confirmação do apoio a Ribeiro.

A crise no partido se intensificou com o lançamento de Ribeiro, que frequentemente criticava a gestão municipal na Câmara. Naves viu isso quase como uma provocação de Baldy. Além disso, a possibilidade de Ribeiro apoiar Antônio Gomide nas eleições municipais e até fechar uma vice na chapa do petista também influenciou na decisão de Naves de deixar o partido.