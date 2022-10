2ª Copa Master de Futebol tem início no dia 24 de outubro

Inicia na próxima segunda-feira, 24, dia do aniversário da capital a 2ª Copa Master de Futebol. O evento esportivo, que será sediado no Estádio Olímpico, na Rua 74, Setor Central, tem chancela e organização da Federação Goiana de Futebol (FGF). O torcedor que quiser acompanhar os clássicos basta realizar a troca de um ingresso por 1kg de alimento não perecível.

A primeira rodada da copa conta com jogos do Goiânia x Atlético e Vila Nova x Goiás, respectivamente, às 08h15 e 10h15. As quatro principais equipes de futebol da capital, com ex-atletas, estarão em campo para defender as cores de cada time. Na edição do ano passado, a equipe esmeraldina levou o campeonato. Confira a tabela do torneio.

Nesta 2ª edição da Copa Master está previsto a disputa de 7 partidas, com a final agendada para o dia 14 de novembro. A realização do evento é uma em parceria da FGF, Secretaria Municipal de Esportes, Câmara Municipal de Goiânia e Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) de Goiás.

Primeira edição

O torneio foi pensado, em 2021, pelo gerente de futebol amador e profissional da Smesp, o ex-goleiro Henrique Araújo (Kiko). Na 1ª edição da Copa Master, o regulamento permitia a inscrição apenas de jogadores que já atuaram pelos respectivos clubes em categorias principais ou de base.

Foi liberada a participação de dois jogadores, com idade até 38 anos, considerando o limite de dois em campo, simultaneamente. Pelo menos dois atletas com idade superior a 50 anos devem, obrigatoriamente, iniciar as partidas e a maior parte dos jogadores devem ter mais de 40 anos.

As partidas seguem com dois tempos de 40 minutos cada, e intervalo de 15 minutos. Ao todo, cada agremiação poderá realizar nove substituições por partida, e três paralisações durante o jogo, sem contar o intervalo.