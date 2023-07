65 deputados assinam projeto para anistiar Bolsonaro, diz Bia Kicis

A lista de deputados que assinaram o projeto de lei que pretende anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conta com 65 nomes, conforme informou a deputada bolsonarista Bia Kicis (PL-DF) em sua conta no Twitter. O projeto foi apresentado pelo deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS) durante evento da legenda realizado na sexta, 30, mesmo dia em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou a inelegibilidade do ex-presidente por oito anos por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação.

De acordo com Bia Kicis, o PL pretende beneficiar não apenas o ex-mandatário, mas “todos os condenados por ilícitos civis eleitorais desde 2016 até a data de entrada em vigor da lei”. De Goiás, o único nome que aparece na lista é do deputado federal Gustavo Gayer, notório aliado de Bolsonaro.

Ex-ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) também apresentou projeto de lei no Senado para anistiar Bolsonaro.

Veja a lista apresentada por Bia Kicis: