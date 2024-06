Academias 24 horas acolhem estilos de vida diversos

Cada vez mais, as pessoas estão priorizando a saúde, mesmo diante de rotinas desafiadoras. Profissionais com horários irregulares, como da saúde, segurança e serviços de emergência, buscam opções de treino adaptáveis, como a madrugada. Além disso, outros públicos presentes em academias são aqueles que lidam com ansiedade ou insônia, uma vez que encontram na academia um refúgio durante a noite, como uma oportunidade de relaxamento e melhoria do sono.

“Reconhecemos a importância de acompanhar as demandas dos nossos alunos, que muitas vezes enfrentam jornadas longas e imprevisíveis. A decisão de expandir nossos serviços para o funcionamento 24 horas reflete nosso compromisso em oferecer uma experiência verdadeiramente adaptada aos mais variados estilos de vida”, afirma Vinícius Ribeiro, diretor nacional de operações e marketing da Bluefit.

Entre aqueles que mais aderem aos treinos de madrugada e em horários alternativos estão profissionais que enfrentam jornadas agitadas, como os da área da saúde, segurança e serviços de emergência, além de pessoas que lidam com ansiedade ou insônia, por exemplo. Mesmo diante da correria do dia a dia, reconhecem a importância de cuidar da saúde e buscam academias que se adaptem ao seu estilo de vida não convencional.

Dados da plataforma de benefícios de bem-estar Wellhub (antigo Gympass) reforçam essa tendência. A parcela do total de check-ins diários em academias registrados entre 0h e 4h59 cresceu mais de 20 vezes nos últimos cinco anos. Em 2019, os que se exercitavam nesse intervalo representavam 0,26% dos usuários da plataforma. Em 2024, o número chegou a 5,44%. O levantamento, que reúne dados de todo o Brasil e foi feito a pedido da Folha de S.Paulo, utilizou medições referentes ao primeiro trimestre de cada ano e seguiu o horário oficial de Brasília.

No suporte à tendência dos treinos noturnos, pesquisas recentes têm confirmado a sua eficácia. Um estudo conduzido em 2013 pela Universidade de North Texas, nos Estados Unidos, sob coordenação de David W. Hill, identificou que o melhor horário para se exercitar é o noturno. Os resultados indicam que os picos da função muscular e da força são atingidos mais à noite, bem como o do consumo de oxigênio e a liberação do hormônio do crescimento. Esses achados respaldam a escolha da Bluefit em expandir seus serviços para o funcionamento 24 horas, reconhecendo os benefícios e as preferências dos praticantes de fitness em relação aos horários de treino.

Vantagens de treinar à noite:

1. Melhor desempenho: Estudos indicam que o desempenho físico pode atingir o pico à noite, permitindo melhores resultados nos treinos.

2. Aumento do metabolismo: Exercícios noturnos podem resultar em um aumento maior da taxa metabólica em comparação com treinos matinais, beneficiando o controle de peso e o condicionamento físico.

3. Alívio do estresse: Treinar à noite pode ajudar a aliviar o estresse acumulado ao longo do dia, proporcionando um momento de relaxamento antes de dormir.