Escola

Agrocolégio Maguito Vilela e Cepi Lyceu de Goiânia estão com inscrições abertas

Solicitação de vagas para o ano letivo de 2026 ainda pode ser feita para as duas unidades. Seduc alerta para a data de encerramento de inscrições em cada um dos colégios


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 26/10/2025 - 15:00

Agrocolégio Maguito Vilela
Seduc alerta para prazo de inscrições no Agrocolégio Estadual Maguito Vilela e no Cepi Lyceu de Goiânia. (Imagem: Seduc)

As inscrições para o ano letivo de 2026 permanecem abertas em duas unidades da rede de ensino público do Governo de Goiás: o Agrocolégio Estadual Maguito Vilela e o Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Lyceu de Goiânia. Cada uma das escolas dispõe de programas pedagógicos específicas, voltados ao desenvolvimento escolar, esportivo, técnico e bilíngue. A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) alerta para o prazo de solicitação de vagas.

As inscrições ainda podem ser feitas via on-line ou por formulários. A titular da pasta, Fátima Gaviolli, destaca que o Governo de Goiás investe na ampliação de oportunidades de acesso à educação pública de qualidade, com foco na diversidade de oferta e na formação integral dos estudantes. “Os dois colégios se destacam neste cenário de perspectivas voltadas à formação para a vida”, afirma.

No Agrocolégio Estadual Maguito Vilela as inscrições estão abertas até o dia 31 de outubro. A unidade oferece 60 vagas para estudantes interessados em cursar o Ensino Médio Integrado ao Técnico em Agropecuária. O aluno pode, simultaneamente, cursar o Ensino Médio regular e a formação técnica em Agropecuária, em uma única matrícula.

O Cepi Lyceu de Goiânia também segue com inscrições abertas até o dia 31 de outubro. Ao todo, estão sendo ofertadas 680 vagas, distribuídas da seguinte forma: 320 para 8° e 9° ano do Ensino Fundamental, 160 para a 1ª série do Ensino Médio, 120 para a 2ª série do Ensino Médio e 80 para a 3ª série do Ensino Médio.

A unidade se consolida como referência em qualidade de ensino e será a primeira escola bilíngue da rede pública estadual, com aulas em Português e Francês, representando um marco de inovação para a Educação em Goiás.

Serviço
Inscrições no Agrocolégio Maguito Vilela
As inscrições, abertas até 31 de outubro, podem ser realizadas on-line, por meio do formulário oficial da Seduc/GO, clicando aqui  ou presencialmente, na Secretaria do Agrocolégio Estadual Maguito Vilela — Rodovia R-2, Lote AR-3, Bairro Itatiaia I, Goiânia–GO.

Inscrições no Cepi Lyceu de Goiânia
As inscrições podem ser feitas on-line, clicando aqui. Ou, presencialmente, nos seguintes locais: Sede da Seduc/GO: 5ª Avenida, Quadra 71, nº 212, Vila Nova, Goiânia; Coordenação Regional de Educação (CRE) Goiânia: Rua R-17, nº 53, Setor Oeste; Cepi José Honorato (endereço provisório): Rua 59, nº 176, Centro, Goiânia.

Pesquisa