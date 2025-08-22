search
Poder

Alego realiza evento com presença de Cármen Lúcia e Raquel Dodge

1º Congresso de Direito Constitucional reúne juristas, autoridades e acadêmicos para debater temas centrais ligados ao Estado Democrático de Direito


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 22/08/2025 - 09:34

A ministra Cármen Lúcia e a ex-procuradora-geral Raquel Dodge particiam da abertura do congresso - Foto: Agência Brasil

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) recebe nesta sexta-feira (22) a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia e a ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge para a abertura do 1º Congresso de Direito Constitucional – Democracia e Soberania. O encontro reúne juristas, autoridades e acadêmicos para debater temas centrais ligados ao Estado Democrático de Direito.

A programação começou às 8h, no Auditório Carlos Vieira, e segue ao longo do dia. Ainda pela manhã, ocorre a solenidade de entrega do Título de Cidadania Goiana à ministra Cármen Lúcia, em reconhecimento à sua contribuição ao país. A homenagem é proposta pelos deputados Bruno Peixoto (UB), presidente da Alego, Talles Barreto (UB) e Clécio Alves (Republicanos).

Entre as autoridades aguardadas na Alego, além de Cármen Lúcia e Raquel Dodge, estão o vice-governador Daniel Vilela (MDB), o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), e a deputada estadual Rosângela Rezende (Agir), além de outros representantes políticos e do Judiciário.

O congresso é uma iniciativa do subprocurador-geral da Alego, Iure Castro, e tem caráter acadêmico e institucional. Segundo ele, o objetivo é estimular a reflexão sobre os rumos do país. “Ao discutir democracia e soberania, reforçamos o papel da Constituição na proteção dos direitos de todos os brasileiros”, destacou.

