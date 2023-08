Ana Paula descarta candidatura à prefeitura de Goiânia

Ana Paula Rezende, filha do ex-prefeito Iris Rezende, decidiu que não será candidata a prefeita de Goiânia. Filiada ao MDB, partido a que pertenciam seu pai e sua mãe, a ex-deputada federal Iris Araújo, ela afirmou, em entrevista ao jornal O Popular, que quer preservar o legado do pai e que não pode tomar para si a responsabilidade de continuar a história dele.

“Não vou conseguir fazer como meu pai. Nunca serei um Iris Rezende”, afirmou. Ana Paula, no entanto, não descarta a possibilidade de ser candidata a vereadora na capital. Ela lembra que o pai entrou na política como vereador por Goiânia.

A decisão de Ana Paula fortalece a corrente segundo a qual o MDB pode não ter candidato próprio em Goiânia. Prestes a voltar à agremiação, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, é um dos que levantam essa possibilidade. Ele aparece bem colocado nas pesquisas de intenção de voto na capital, mas esbarra em um entendimento do Supremo Tribunal Federal, que confirmou decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e proíbe a figura do “prefeito itinerante” ou “prefeito profissional”.

Mendanha exerceu dois mandatos em Aparecida de Goiânia, o que veda disputar uma terceira eleição seguida, ainda que em outro município. O MDB articula uma consulta ao TSE a respeito da situação do ex-prefeito. Ele já falou em apoiar eventual candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, do União Brasil, partido de Ronaldo Caiado.