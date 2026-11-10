Cidades

Anvisa proíbe percarbonato de sódio e descolorante vendidos pela internet; veja os nomes

Fiscalização identificou falta de regularização dos produtos e ausência de autorização da fabricante do cosmético


Marília Rodrigues Por Marília Rodrigues em 10/11/2026 - 11:00

Anvisa proíbe percarbonato de sódio e descolorante vendidos pela internet; veja os nomes
(Foto: Reprodução)

Dois produtos vendidos pela internet foram alvo de medidas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): o Supermax percarbonato de sódio, utilizado na limpeza, e o pó descolorante Nova Delhi.

A resolução publicada no Diário Oficial da União proíbe a fabricação e a venda do Supermax, produzido pela G.A dos Santos-Produtos Químicos. A divulgação e o uso também estão proibidos. Segundo a Anvisa, o saneante não estava regularizado, mas era comercializado na Shopee.

Descolorante terá de ser apreendido

O pó descolorante Nova Delhi também está na resolução. A Anvisa determinou sua apreensão e informou que o cosmético não tem registro ou notificação. A empresa responsável pela fabricação não possui Autorização de Funcionamento, conhecida como AFE.

De acordo com a agência, o produto era anunciado no Mercado Livre e na Shopee. Ele não pode ser fabricado, vendido, divulgado, distribuído ou utilizado.

Proibição também alcança o uso

As determinações não tratam apenas de novas vendas. Nos dois casos, o uso dos produtos identificados está proibido, conforme o comunicado da Anvisa. No caso do Nova Delhi, a decisão também prevê expressamente a apreensão e a proibição de distribuição.

É importante observar os nomes completos: a medida se refere ao Supermax percarbonato de sódio e ao pó descolorante Nova Delhi. O comunicado não estabelece uma proibição geral das categorias de produtos ou das plataformas onde eram vendidos.

Resumo da decisão

  • Supermax percarbonato de sódio: não regularizado; fabricação, venda, divulgação e uso proibidos;
  • Nova Delhi: sem registro ou notificação e produzido por empresa sem AFE; apreensão determinada, além das proibições de fabricação, venda, divulgação, distribuição e uso.

A fabricante do Supermax ainda não se posicionou, bem como a do pó descolorante. A decisão pode ser consultada na Resolução RE nº 4.342, no Diário Oficial da União.

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Marília Rodrigues

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