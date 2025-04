Aparecida de Goiânia realiza operação de segurança integrada no feriado

O Grupo de Gestão Integrada Municipal (GGIM), órgão da Prefeitura de Aparecida que integra todas as forças de segurança e o Poder Judiciário, iniciou nesta quinta (17) a sua 1ª operação, após ser retomado na nova administração do prefeito Leandro Vilela (MDB).

Neste fim de semana prolongado, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), Procon, Vigilância Sanitária, Planejamento e Regulação Urbana, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Secretaria de Mobilidade e Trânsito, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros irão intensificar ações de segurança na cidade.

A operação busca prevenir e coibir a prática de crimes como roubo, tráfico de drogas, homicídio e aliciamento de menores, e outras irregularidades como abertura de distribuidoras de bebidas em horário fora do estabelecido em lei. Equipes do Corpo de Bombeiros, por exemplo, fiscalizam os comércios para conferir a existência e validade do Certificado de Conformidade, documento indispensável às empresas.

Fiscais da Vigilância Sanitária e da Regulação Urbana conferem se os estabelecimentos possuem as devidas licenças e alvarás para funcionar. E agentes da Polícia Penal averiguam, sobretudo na porta de distribuidoras de bebidas, se usuários de tornozeleiras eletrônicas estão descumprindo regras impostas pela Justiça.

Secretário de Segurança Pública de Aparecida, coronel Marco Aurélio Godinho explica que a operação cumpre determinação do prefeito Leandro Vilela para reforçar a segurança na cidade e coibir crimes, inclusive, de violência contra a mulher. A operação, segundo ele, foi arquitetada minuciosamente considerando as manchas criminais detectadas pelas forças de segurança, ou seja, pontos no município onde há maior incidência dos crimes que a ação visa prevenir.

“A gente vai atuar nesses locais na intenção mesmo de diminuir esses crimes nos bares, distribuidoras de bebidas, onde, ao final da noite, entrando na madrugada, acontecem muitos crimes como homicídios, principalmente usando arma branca, tráfico e lesão corporal”, explicou o coronel Godinho. Centenas de profissionais participam da operação. Só a GCM, por exemplo, escalou 18 agentes e 12 viaturas.

Balanço parcial

Na primeira noite da ação, cinco estabelecimentos foram interditados por irregularidades, uma motocicleta foi apreendida e um indivíduo monitorado por tornozeleira eletrônica foi preso por descumprimento de medidas judiciais.

Também houve apreensão de pequenas porções de cocaína e mais de 80 pessoas foram abordadas e qualificadas pelas forças de segurança. As interdições ocorreram em duas distribuidoras — uma no Buriti Sereno e outra na Avenida da Paz, no Garavelo —, duas tabacarias no Garavelo e um bar que funcionava como prostíbulo na GO-040, no setor Caraíbas.

Entre as irregularidades apontadas estão falta de alvará de funcionamento, condições insalubres para manipulação de alimentos e banheiros sem condições de uso. A operação segue até o fim do feriado.