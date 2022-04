Aparecida de Goiânia sedia IV Mostra Internacional de Teatro Comunitário

Da Redação

Aparecida de Goiânia será palco da IV Mostra Internacional de Teatro Cidade Livre – Emergências Latino-americanas. Organizado pela Associação Sociocultural Cidade Livre, o evento acontece de 4 a 14 de maio e recebe artistas do Peru, Bolívia e dos estados de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, São Paulo e Distrito Federal.

Com intuito de fomentar o debate sobre teatro comunitário na América Latina e as políticas culturais, a Mostra é financiada pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás (FAC-GO). Ao longo dos 11 dias, acontecem 19 ações, que incluem formações artísticas e culturais, debates, apresentações de espetáculos goianos, nacionais e internacionais. Todas as atividades são gratuitas e realizadas nas modalidades presencial e online, por meio do YouTube.

O evento ainda conta com a participação de artistas e pesquisadores culturais latino-americanos, como Julian Vargas (Peru), Socorro Naveda (Peru), Narciso Teles (Uberlândia), Claudia Eid (Bolívia) e Roger Thomas (Aparecida de Goiânia).

Clique aqui e confira a programação completa:

Mostras anteriores

A entidade sociocultural aparecidense já realizou três mostras de teatro. A primeira aconteceu entre os dias 26 de fevereiro e 5 de março de 2016 e denominou-se “Aqui a arte pulsa!”. Com o lema “O Sonho Continua…”, a segunda aconteceu de 4 de maio a 5 de junho de 2016. Mais tarde, com apoio do FAC, aconteceu a III Mostra de Teatro – Edição Latina, de 17 a 24 de março de 2018.