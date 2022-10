Aparecida disponibiliza mamografia para mulheres

Iniciativa faz parte do Outubro Rosa para rastreamento do câncer de mama. Atendimento disponível nos postos inclui avaliação e, se necessário, encaminhamento para realização do exame. Não é necessário agendar

A Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS) vai disponibilizar durante toda a semana, de 24 a 27 de outubro, encaminhamentos para mamografia nas 42 Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) da cidade. Qualquer mulher com residência em Aparecida de Goiânia, independente de receber acompanhamento na rede pública, pode procurar diretamente um dos postos de saúde, das 7 às 17h, para avaliação. Se necessário, a paciente já vai sair da unidade com a mamografia agendada.

Interessadas podem escolher a UBS mais próxima, mesmo que não seja paciente do local. A avaliação para encaminhamento de mamografia não será feita por hora marcada. Basta chegar no posto de saúde com os documentos pessoais em mãos: RG, CPF, comprovante de endereço e cartão SUS.

“Aparecida sempre participou ativamente do Outubro Rosa, campanha mundial de prevenção e diagnóstico do câncer de mama. Neste ano, conversei pessoalmente com a equipe da Secretaria de Saúde para que pudéssemos pensar em uma ação que facilitasse o acesso à mamografia. Nossa equipe se organizou e na próxima semana todas as UBSs funcionarão porta aberta para solicitação do exame. Aproveitem e busquem atendimento”, conclama o prefeito Vilmar Mariano.

Exame que salva

O secretário municipal de Saúde, Alessandro Magalhães, destaca a importância da iniciativa: “A mamografia é uma espécie de raio-x das mamas. Um exame muito simples que permite descobrir o câncer quando o tumor ainda é bem pequeno. E, como já se sabe, se detectado em estágio inicial, as chances de cura ficam acima de 90%. Por isso, é importante que as mulheres, principalmente a partir dos 40 anos, procurem avaliação médica, para se necessário, realizar o exame”.

O superintendente de Atenção à Saúde de Aparecida, Gustavo Assunção, explica que as equipes de saúde seguem orientações do Ministério da Saúde sobre indicação de mamografia, “contudo, qualquer mulher pode procurar uma de nossas UBS´s para avaliação. Lá, os profissionais vão fazer as orientações necessárias”, afirma.