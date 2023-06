Aparecida realiza “Domingão com Vacina” em shoppings da cidade neste fim de semana

Para facilitar a vacinação aos moradores de Aparecida, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai levar o serviço de imunização para dois tradicionais centros de compras da cidade. O “Domingão com Vacina” ocorrerá neste final de semana, 25 de junho, no piso 1 do Aparecida Shopping (espaço de troca do dia dos namorados, em frente a loja Avenida) e no piso 1 do Buriti Shopping (ao lado do Vapt Vupt), das 14 às 18h.

Qualquer pessoa que estiver passando pelos locais poderá ser vacinada gratuitamente contra a gripe, covid-19 e meningite. Para atualizar o esquema vacinal, será preciso apenas ter mais de 6 meses de idade e apresentar documentos pessoais (RG ou certidão de nascimento e CPF ou Cartão SUS) e, se possível, o cartão de vacinação.

“O ‘Domingão com Vacina’ é mais uma iniciativa que aproxima a imunização dos moradores. A maioria não trabalha neste dia e poderá aproveitar o passeio no shopping para se proteger contra a gripe, covid-19 e meningite. Doenças graves e que podem ser evitadas com a vacinação. Todas as pessoas, crianças, adultos e idosos, poderão aproveitar essa oportunidade num domingo de mobilização”, afirma o secretário de Saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães.

Três vacinas essenciais

A coordenadora de Imunização de Aparecida, Renata Cordeiro, informa que a vacina contra a Influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outras do calendário nacional. “Ela pode ser aplicada também junto com a bivalente, que protege contra novas variantes do coronavírus, e a meningo C, que protege contra a meningite e que foi liberada recentemente para toda a população. Todas as três são seguras e eficazes e podem ser aplicadas simultaneamente”, explica a gestora.