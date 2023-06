Aparecida recebe comitiva da ANCITI e apresenta uso de tecnologias para segurança pública

Aparecida de Goiânia recebeu uma comitiva da Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (ANCITI) na tarde desta quarta-feira, 21, com objetivo de conhecer as tecnologias avançadas para a segurança pública municipal e as instalações do Centro de Inteligência Tecnológica (CIT). O CIT é um empreendimento público construído com recurso próprio da prefeitura e opera duas centrais de videomonitoramento e um datacenter.

A comitiva participa do Smart Gov Centro-Oeste, na capital, nos dias 21 e 22 de julho, e veio à Aparecida para conhecer inovações e tecnologias para gestão municipal da segurança pública. Cerca de 100 associados, entre secretários municipais, presidente de empresas públicas e técnicos em infraestrutura tecnológica foram recebidos na Cidade Administrativa Maguito Vilela, onde também visitaram as instalações do CIT, ao lado da prefeitura.

“Viemos conhecer o exemplo de Aparecida na parte de infraestrutura tecnológica e do processo de transformação digital que a cidade está fazendo. Para nós é case que é referência e o grupo veio conhecer essa prática e fazer integração com a cidade”, afirmou o diretor presidente da ANCITI, Johahnn Dantas.

O secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Sandro Cristopher, realizou a apresentação dos investimentos aplicados na cidade e destacou a importância do videomonitoramento no município. Segundo ele, os investimentos na área têm colocado o município como referência.

“O nosso foco tem sido em aprimorar a qualidade de vida do cidadão, por meio das tecnologias, para prevenção e resposta rápida para a garantia da segurança pública. Temos 720km de fibra óptica, 3 mil câmeras distribuídas em vários prédios públicos, mais de 500 câmeras em funcionamento em vias públicas de Aparecida e outras mais que serão ativadas”, afirmou Sandro.

Na oportunidade, o secretário municipal de Segurança Pública, Roberto Cândido, destacou que o uso de tecnologias tem colaborado significativamente para o serviço da Guarda Civil Municipal e para a gestão do município.

“Para diversas rotinas entendo a importância da tecnologia para a segurança pública, pois facilita o trabalho dos agentes de segurança pública para dar resposta à população. Nosso município é privilegiado em contar com essa inteligência e que facilita o tempo-resposta para qualquer tipo de ocorrência. E a gente consegue fazer gestão da nossa cidade, como identificar falhas na iluminação, na sinalização e outras circunstâncias”, sublinhou.

O vereador Hans Miller (PSD) também participou do encontro e destacou a importância do intercâmbio. “Eu fui secretário por um período e tive a oportunidade de supervisor uma importante etapa desse processo. Essa relação para troca de experiências e conhecimento é excelente para aprimorar, qualificar e gerar resultados. Aparecida, sem dúvida, é um case e isso prospecta nossa cidade para continuar promovendo soluções e aplicando modelo de gestão”, concluiu.