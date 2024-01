Após ficar sem internet, Prefeitura autua empresa de telefonia

O Procon Goiânia atuou a empresa de telefonia que atende a Prefeitura de Goiânia por ter interrompido o serviço às pastas desde segunda-feira (22). Segundo o Paço, o corte no fornecimento do serviço aconteceu sem nenhum motivo. O corte do primeiro link ocorreu na segunda-feira (22/01). Imediatamente, a Direção Administrativa da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sictec) entrou em contato com a empresa e apresentou todas as faturas pagas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023. Mesmo assim, a empresa responsável interrompeu o serviço de todos os links da prefeitura, alegando inadimplência.

Nesta quinta-feira (25), uma nova equipe até a empresa para pedir esclarecimentos sobre a razão dos serviços ainda não estarem totalmente estabelecidos. “Salientamos que a responsabilidade pela ativação dos serviços é integral e exclusiva da referida prestadora e que a administração municipal está tomando as medidas necessárias imediatas para resolver essa situação e restabelecer a conectividade em todas as pastas afetadas. Pedimos a compreensão da população diante dessa circunstância”, disse a Sictec por meio de nota.