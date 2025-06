Após longo percurso, Vox Patris chega a Trindade

Na manhã deste domingo (1º), a cidade de Trindade, em Goiás, foi palco de uma celebração histórica e espiritual com a chegada do “Vox Patris”, o maior sino em funcionamento do mundo. A peça monumental, forjada em bronze na cidade de Rydultowy, na Polônia, foi recepcionada com uma carreata de fiéis, missa campal e manifestações de fé às margens da rodovia GO-060.

A jornada do sino até Trindade foi longa e simbólica. Após deixar a Polônia no final de março, o Vox Patris cruzou o Mar Báltico até o porto de Gdansk, e de lá, embarcou para o Brasil pelo Porto de Santos, onde desembarcou em meados de maio. Em solo brasileiro, percorreu diversos estados a bordo de um caminhão de grandes dimensões, com velocidade controlada, até ser escoltado pela Polícia Rodoviária Federal até Goiás.

Na madrugada de domingo, o comboio partiu do quartel do Exército em Goiânia rumo a Trindade. Por volta das 6h da manhã, já havia centenas de devotos nas ruas, formando um cortejo que crescia a cada quilômetro. Ao chegar no trevo da cidade, o sino foi saudado com orações, cantos e lágrimas de emoção.

Idealizado pelo artista goiano Silvio Morais, o Vox Patris — expressão latina para “Voz do Pai” — é decorado com relevos que retratam a história da devoção ao Divino Pai Eterno e à Santíssima Trindade. A peça será fixada ao lado de dois sinos menores, São João e São Lucas, no terreno onde será erguido o novo Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, planejado para ser o segundo maior do mundo, atrás apenas da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Ainda sem data definida para a conclusão da obra, o espaço religioso promete se tornar um novo marco da fé católica no Brasil. Até lá, o Vox Patris permanecerá exposto ao público, como símbolo de esperança e união entre os devotos.