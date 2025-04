Após reorganização da Região da 44, lojistas e feirantes esperam aumento no faturamento para o Dia das Mães

O Dia das Mães se aproxima – este ano, será no dia 11 de maio – e com ele chega a esperança dos comerciantes de alavancarem as suas vendas. Conhecida como uma das datas mais especiais para o comércio em todo o Brasil, a comemoração já estimula os lojistas a aumentarem o planejamento do faturamento nos dias que precedem o segundo domingo de maio.

Lojistas e feirantes da Região da 44, segundo maior polo de moda do Brasil, estão, este ano, ainda mais animados com um possível aumento adicional no movimento diante da nova organização do espaço, com a realocação e a regularização dos ambulantes.

Aumento

Dono de uma banca de vestuário na Feira Hippie, a Kart Rios Camisaria, o feirante Wanderson Assunção vê que a nova roupagem do espaço está contribuindo para o aumento do movimento de clientes e, por consequência, das vendas na região. “A expectativa do feirante é imensa. Principalmente depois desta organização dos ambulantes, melhorou muito. Com a vinda desses ambulantes para dentro da feira, e também para o interior das galerias, a gente já percebe sacoleiros atravessando a rua, entrando na feira”, conta.

Wanderson explica que antes, com os camelôs ocupando as calçadas, a disposição das bancas impediam que o fluxo de clientes das galerias da Região da 44 também visitassem a Feira Hippie. “Havia uma barreira, já que eles montavam uma banca colada na outra (na calçada) para que os clientes ficassem por ali”, explica.

Reestruturação

Para acabar com desorganização e o comércio irregular na região, a Prefeitura de Goiânia, no final de março, colocou em prática um plano de reestruturação do comércio local. A administração municipal deu duas opções para que os ambulantes pudessem se regularizar, respeitando a concorrência local e o Código de Posturas do município – se mudarem para as galerias, pagando apenas o condomínio, ou irem para a Feira Hippie.

A intenção é evitar que a confusão causada por falta de regras nas ruas e calçadas possa afastar visitantes, além de garantir a concorrência leal, já que os informais não pagavam impostos ou taxas, diferentes de lojistas e feirantes. Hoje, segundo os próprios comerciantes, muitos dos ambulantes já fizeram as suas opções e estão integrados ao comércio formal. Além disso, após a reorganização, as vendas aumentaram cerca de 40%, segundo a Associação Empresarial da Região da 44 (AER44).

Data especial

A lojista Camila Matos, proprietária da Camila Matos Moda Íntima, loja especializada em pijamas femininos, conta que o Dia das Mães é a segunda data que ela mais vende, após o Natal. “A expectativa é muito boa, já estamos preparando brindes para poder atrair ainda mais o cliente nesta data”, explica. Ela conta que em sua galeria, o Mercadão da Moda 44, nos últimos meses, houve um aumento de clientes de outras cidades e Estados. “Antes era mais de Goiânia, agora há gente de fora. Quando encosta um ônibus a gente já sabe que o dia vai ser bom”, diz.

Sobre a reorganização dos ambulantes, Camila diz que o impacto foi positivo. “Eu achei positivo, porque não há concorrência de preço com eles, já que não pagavam impostos. Eles podiam oferecer um preço mais baixo, enquanto nós temos impostos para embutir no preço”, mostra.