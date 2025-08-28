search
Poder

Aprovação de Lula recua e rejeição supera 50%; cenário eleitoral mostra empate técnico com Bolsonaro

Pesquisa mostra queda de 2,3 pontos na aprovação do presidente, que agora é menor que 48%


Aprovação do governo Lula caiu em agosto, enquanto setores como jovens de 25 a 34 anos e evangélicos apresentam maior rejeição (Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil)

Uma nova pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira (28), mostra que a aprovação do presidente Lula (PT) voltou a recuar, interrompendo a trajetória de alta registrada desde junho deste ano. Segundo o levantamento, a avaliação positiva do governo caiu 2,3 pontos porcentuais, passando de 50,2% para 47,9%, enquanto a desaprovação alcançou 51,0%.

O levantamento aponta que a rejeição é mais alta entre evangélicos (70,6%), pessoas de 25 a 34 anos (66%), moradores da região Sul (61,2%), indivíduos com renda familiar entre R$ 2 mil e R$ 3 mil (60,2%), pessoas com Ensino Médio completo (58,1%) e homens (56,6%). Em Goiás, os números acompanham a tendência nacional, com maior desaprovação em temas ligados à política econômica, impostos, transações financeiras e segurança.

O estudo detalha a avaliação do governo em áreas específicas. Lula é considerado pior que o ex-presidente Jair Bolsonaro em segurança pública (44% a 41%), responsabilidade fiscal e controle de gastos (46% a 44%) e impostos e carga tributária (48% a 46%). Em direitos humanos e igualdade racial, políticas sociais, relações internacionais, moradia, turismo, infraestrutura, saúde e educação, a aprovação varia de 53% a 56%, com reprovação de 35% a 43%.

Entre as medidas mais citadas como acertos estão a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais (85%), a gratuidade de todos os medicamentos do Farmácia Popular (84%) e a retirada de garimpeiros de reservas indígenas e ambientais (80%). Entre os pontos considerados erros, estão a taxação de compras de até US$ 50 em sites do exterior (60%), fiscalização de transações via Pix acima de R$ 5 mil por mês (55%) e aumento do IOF (50%).

Intenção de voto

No cenário eleitoral, a pesquisa indica empate técnico entre Lula e Bolsonaro para o primeiro turno de 2026. Bolsonaro registra 45,4% das intenções de voto e Lula 44,6%, dentro da margem de erro de 1 ponto percentual.

Foram entrevistadas 6.238 pessoas com 16 anos ou mais, entre 20 e 25 de agosto, de forma aleatória e online. O nível de confiança do levantamento é de 95%.

Leia mais:
https://tribunadoplanalto.com.br/quaest-lula-mantem-54-de-aprovacao-mas-economia-e-tarifaco-trump-preocupam-brasileiros/

Avatar

