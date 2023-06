Aprovada matéria que declara de patrimônio cultural imaterial de Goiás festa do Divino Espírito Santo

Foi aprovado, na manhã desta sexta-feira, 30, durante reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), o processo que declara como patrimônio cultural imaterial as comemorações da Festa do Divino Espírito Santo, realizada no município de Santa Cruz de Goiás.

A matéria tramita na Casa de Leis com n° 723/23. A iniciativa, protocolada no Legislativo goiano pelo deputado Amilton Filho (MDB). O relatório favorável, por sua vez, foi assinado pelo deputado Issy Quinan (MDB). O texto foi aprovado por unanimidade pelo colegiado e será submetido, em seguida, ao crivo do plenário da Casa.