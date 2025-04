Milhares de argentinos se reuniram neste sábado (26) em frente à Catedral Metropolitana de Buenos Aires para prestar uma última homenagem ao papa Francisco, que faleceu aos 88 anos após sofrer um derrame na última segunda-feira. O evento marcou uma despedida simbólica na cidade onde Jorge Mario Bergoglio nasceu e iniciou sua trajetória religiosa, antes de se tornar o primeiro papa latino-americano da história.

A histórica Plaza de Mayo foi tomada por jovens, famílias e fiéis de diversas comunidades que atenderam ao chamado de uma missa campal, celebrada pelo atual arcebispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Durante a cerimônia, telões transmitiram imagens de Francisco em diferentes momentos de seu papado, relembrando sua atuação em defesa dos pobres e sua proximidade com os mais vulneráveis.

“Para muitos de nós, jovens que estávamos distantes da Igreja, o legado de Francisco nos aproximou”, afirmou Daniela Wenceslao, de 26 anos, emocionada. “Hoje, Francisco é a pessoa mais importante do nosso país, e queremos prestar esta pequena homenagem a seu nome.”

No sermão, García Cuerva exaltou a dimensão global da liderança de Francisco e a emoção que toma conta do país. “Ainda não conseguimos compreender ou mensurar plenamente sua liderança global; choramos porque já sentimos muita falta dele”, declarou. “Choramos por Francisco, fazemos isso do fundo do coração, sem vergonha.”

Após a celebração, uma caravana se formou em torno da Plaza de Mayo em um “abraço simbólico” ao legado do papa. O ato seguiu com uma peregrinação às áreas mais empobrecidas da capital argentina, locais que Francisco sempre priorizou em suas mensagens de fé, solidariedade e justiça social.

Mais cedo, no Vaticano, foi realizado o funeral oficial e o enterro do papa, que comandou a Igreja Católica por 12 anos, deixando um legado marcado pela humildade, diálogo inter-religioso e defesa dos marginalizados.