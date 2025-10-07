Aumenta para cinco número de casos de intoxicação por metanol em Goiás

Goiás já registrou cinco notificações de casos suspeitos de intoxicação por metanol, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Mesmo com dois casos já descartados o secretário de saúde, Rasível Santos, afirma que o Estado continua em alerta para trazer segurança para os goianos.

“Os sintomas são muito parecidos com os de uma intoxicação por embriaguez de álcool etílico, mas de forma mais acentuada”, afirmou o secretário.

A subsecretária de Vigilância Sanitária, Flúvia Amorim, destacou que Goiás irá trabalhar junto com o Mapa para atuar na fiscalização desses produtos, desde a fabricação até a comercialização.

Em investigação está uma paciente de 25 anos, obesa, moradora de Itapaci (GO), que teria consumido bebidas alcoólicas em Guarinos (GO), mantém-se estável, em melhora clínica e respondendo ao tratamento. Contudo, continua em estado grave, necessitando de cuidados em Unidade de Terapia Intensiva no HCN. Ontem ao final da tarde a paciente foi extubada, mantendo-se em ventilação expontânea e, no presente momento, sem necessidade de oxigênio suplementar. Segue em UTI aos cuidados da equipe multidisciplinar da unidade.

Outro caso é o do paciente de 20 anos de idade, internado na sexta-feira, 03, no Hospital Estadual de Formosa (HEF) apresentou melhora das queixas e resolução do quadro visual. Os exames laboratoriais e a gasometria não apresentaram alterações. Recebeu alta médica no dia 4 de outubro, em boas condições clínicas e devidamente orientado quanto aos sinais de gravidade.

Já no município de Padre Bernardo um paciente teve protocolo aberto de morte encefálica, segundo informações do CIATOX-DF, internado no o Hospital de Base de Brasília (DF). Caso notificado pela UPA de Brazlandia onde o paciente de 47 anos deu entrada na madrugada de sexta-feira, Paciente que é obeso e hipertenso evoluiu com insuficiência respiratória aguda e necessitou de cuidados intensivos. Apesar de não conseguir referir a quantidade e quais bebidas foram ingeridas, foram encontrados cerveja, vodka, outros destilados e energético no carro do paciente. As bebidas foram compradas numa localidade chamada Vendinha, próxima a Padre Bernardo (GO).

Descartados

Entre os cinco casos, dois já foram descartados. Um deles é de um homem, de 25 anos, do município de Bom Jesus (GO), inicialmente notificado caso suspeito; mas com a evolução do quadro, foi descartada a possibilidade de intoxicação por metanol. O paciente foi internado no Hospital Municipal de Bom Jesus, no dia 4/10, com muita dor abdominal, vômitos e visão turva. CIATox avalia ter sido outro tipo de intoxicação, com causa ainda a esclarecer. Foram solicitados exames adicionais e está em acompanhamento junto à unidade de saúde.

O outro é de uma paciente de 18 anos residente em Senador Canedo. Está internada no Hospital de Urgências de Goiás (HUGO), estável, respira espontaneamente e segue sendo monitorada pela equipe médica, que já descartou o caso por intoxicação de metanol.