Baile da Favorita, o maior festival de funk do Brasil desembarca em Goiânia com Rogerinho

O maior festival de funk do Brasil está de volta a Goiânia e promete sacudir a galera com várias atrações. Diretamente do Rio de Janeiro, o Baile da Favorita, queridinho das celebridades, desembarca na capital, neste sábado, 25, a partir das 22h.

A atração principal desta edição que acontecerá no Clube Ferreira Pacheco é o fenômeno da bregadeira, Rogerinho, dono de hits como “Botadinha Saliente”, “Mete a Louca” e “Thcuco Nela”, uma parceria com Wesley Safadão. Com mais de 950 mil seguidores no Instagram, e mais de 1 milhão de pessoas inscritas no Youtube, o artista entrou tem seu outro hit “Só Você”, com mais de 100 milhões de plays no Spotify.

Outra atração confirmada até o momento é o Dj Vinícius Cavalcante, revelação do eletrofunk e que faz sucesso com seus hits nas festas.

Pela primeira vez, o evento será Open Bar (Whisky, Gin, Vodka, cerveja, água e refrigerante). Para não ficar fora da melhor festa, os ingressos estão sendo vendidos no site e aplicativo da BaladaPP, em lote promocional, com valores entre R$250 a R$330 (valores podem ser alterados).