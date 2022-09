Balança comercial goiana cresce 50% de janeiro a agosto

A balança comercial goiana consolidou US$ 10,004 bilhões de exportações, no acumulado de janeiro a agosto deste ano, com saldo superavitário de US$ 5,648 bilhões, o que representa um crescimento de 50,58% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Economia.

As exportações alcançaram, em agosto, a marca de US$ 1,198 bilhão, resultando em alta de 47,44%, comparado com o mesmo mês de 2021, quando as vendas internacionais fecharam em US$ 813,203 milhões. Já as importações somaram US$ 654,914 milhões, com expansão de 31,68%, também na comparação com igual período do ano passado.

Indicadores

No acumulado de janeiro a agosto, Goiás ficou na 8ª posição e em 9º lugar no ranking nacional de exportações, que considera o total vendido pelo Brasil no mês passado. Já no ranking de importações, o Estado participou de 2,45% das compras, ocupando o 12º lugar. Rio Verde, Luziânia, Itumbiara e Palmeiras de Goiás foram os municípios que mais enviaram mercadorias goianas, em agosto, para outros países, sendo que os principais produtos vendidos foram: complexo da soja (44,75%); carnes (24,72%); ferroligas (6,51%); açúcar(6,51%) e sulfeto de cobre (6,35%), tendo como principais destinos China, Irã, Espanha, Indonésia e Países Baixos.

Importados para cá

Já no que diz respeito às importações goianas, China, Rússia, Estados Unidos e Alemanha foram os principais vendedores de mercadorias para o Estado. Os produtos mais adquiridos foram: adubos; produtos farmacêuticos; veículos automóveis, tratores, demais da categoria; reatores nucleares e produtos químicos e orgânicos. Os principais consumidores foram os municípios Catalão, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Goiânia.

Últimos dias

As inscrições para a 2ª Sala Compacta terminam no domingo, 25, a mostra de artes plásticas dedicada a selecionar e premiar artistas goianos e promover uma exposição virtual. Para se inscrever, basta acessar o site https://forms.gle/cYFQWBgmBBnMYmou7. A iniciativa é do Museu de Arte de Goiânia (MAG) e tem patrocínio da Enel Distribuição Goiás, por meio do Programa Goyazes de Incentivo à Cultura. A distribuidora está investindo R$ 200 mil no projeto, que vai premiar 20 artistas ou grupos selecionados no valor de R$ 4 mil cada, totalizando R$80 mil, além do suporte institucional de hospedagem dos trabalhos em exposição virtual.

Resultado

A lista dos selecionados será divulgada no dia 11 de outubro de 2022. A exposição virtual está prevista para ser realizada do dia 25 de outubro ao dia 25 de dezembro. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].

Nova presidência

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), Marcelo Baiocchi, foi eleito vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em chapa escolhida por unanimidade e liderada pelo presidente da instituição, José Roberto Tadros que, por sua vez, foi reeleito presidente da CNC. A eleição foi realizada na quinta-feira, 22, na sede da CNC, em Brasília, e o novo mandato vai até novembro de 2026. Atualmente, Baiocchi exerce seu segundo mandato como presidente da Fecomércio-GO, eleito por unanimidade em maio deste ano.

Corrida pela energia solar

A menos de quatro meses de entrar em vigor, a cobrança apelidada de “taxação do sol” tem atraído quem busca economizar de forma sustentável e também beneficiando as empresas que atuam no setor de energia solar. A marca goiana Yellot registrou demanda recorde por projetos de usinas solares, tanto residenciais, quanto comerciais, industriais e voltadas ao agronegócio. No primeiro semestre de 2022 foi superado todo o faturamento de 2021 e o objetivo é dobrar esse número agora no segundo semestre. Pedro Bouhid, diretor executivo da empresa, explica que para adquirir a integralidade do benefício é preciso protocolar o projeto na concessionária de energia elétrica até o dia 6 de janeiro de 2023.

Rebranding da marca

Com o propósito de rejuvenescer, a EuroAmérica Incorporações acaba de passar por um processo de rebranding de sua marca e passa a ser chamada de Euro Incorporações. A Euro conta com mais de 16 anos de mercado só no Brasil e mais de 260 mil metros quadrados construídos para mudar o conceito de morar. E a agência escolhida para ser parceira no processo de ressignificar a imagem da empresa foi a PAGU, especializada em marketing imobiliário, tendo à frente os sócios Rodrigo Bispo, Erykson Maicone Fred Alencar.

Trintou

Para celebrar os 30 anos do lançamento do seu primeiro CD, a cantora Maria Eugênia se apresenta no Teatro Sesc nos dias 5 e 6 de outubro, a partir das 20h. A cantora apresentará um repertório com músicas de seus 18 discos e 3 DVDs. A entrada é franca, os convites podem ser retirados a partir de 1 hora de antecedência na sede do teatro, na Rua 15, Setor Central, em Goiânia.

Pé na estrada

As cinco unidades de atendimento móvel da Enel Distribuição Goiás percorreram 24 mil quilômetros neste ano, de janeiro a agosto. As lojas móveis passaram por 55 cidades do Estado e realizaram cerca de 35 mil atendimentos ao público, aproximando os clientes da companhia e encurtando distâncias. Cada van conta com dois atendentes e oferece todos os serviços disponíveis nas lojas convencionais como troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos, ligações novas e cadastro no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede descontos de até 65% na conta de energia de clientes de baixa renda.

Produção a todo vapor

A goiana GSA Alimentos prepara para crescer a sua produção de macarrão instantâneo, principal produto da indústria localizada em Aparecida de Goiânia. A nova linha chinesa vai fabricar 540 pacotes por minuto, aumentando a capacidade produtiva em aproximadamente 40%. Assim, a produção vai atingir 1.440 pacotes por minuto. Atualmente, a GSA Alimentos já conta com duas linhas de macarrão de origem japonesa. Cada uma delas produz 450 pacotes por minuto.

Responsabilidade ambiental

A Cooper-Rubi, usina localizada em Rubiataba, no Vale do São Patrício, registrou queda de 41,8% em incêndios em quatro anos. Contudo, apesar do quantitativo dos incêndios, foram contabilizados apenas 1.822,17 hectares de cana queimada. Todos os focos de incêndio foram acidentais ou criminosos, já que a unidade não utiliza fogo em suas ações, todo o processo da colheita é 100% sem uso de fogo. Para que isso aconteça, a unidade sucroenergética conta com Plano de Prevenção e Combate ao Incêndio e com ações emergenciais, com treinamento e reciclagem das equipes nos períodos de entressafra, equipes de brigadistas, uma vasta frota de caminhões pipas para o combate aos incêndios, entre outras ações.

Para inspirar ou renovar a Décor

Apaixonados por estética, estilo e design irão se encantar com as dicas preparadas pelo Blog do Flamboyant, que nesta semana traz itens desenhados com o DNA da Melissa e o refinamento da Tok&Stok, na aguardada Collab: “Sua Casa Vestida de Você”. É que as marcas 100% brasileiras acabam de lançar uma coleção composta por 56 itens para vestir a casa já disponível no piso 1 do Flamboyant Shopping Center. São móveis, objetos de decoração e acessórios de moda com cores exclusivas e um design muito criativo.

Musical infantil

O mais importante entre todos os trabalhos musicais do cantor, compositor e violonista Toquinho para o universo infantil, o disco “Canção dos Direitos da Criança” virou o espetáculo musical Os Direitos da Criança, que será apresentado no Teatro Goiânia, no dia 1º de outubro, às 16h. Inspirado na Declaração Universal dos Direitos da Criança, o trabalho reúne músicas de autoria de Toquinho e Elifas Andreato baseadas nos princípios da Declaração Universal do Direito da Criança, de 1959. Com 60 minutos de duração, a história se desenvolve em uma aventura lúdica vivida intensamente por todos os personagens. O texto e direção é de Carla Candiotto.

Polo Sebrae Agro

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Goiás (Sebrae Goiás) sediou o 1º Encontro Polo Sebrae Agro. O evento, fechado ao público, reuniu representantes de 21 Unidades Federativas do Sebrae, pelas cinco regiões brasileiras e entidades parceiras. Diretores e presidentes das Instituições falaram sobre o ramo do agronegócio nos últimos anos e as expectativas para 2023. Também foram apresentados os pontos que já foram feitos desde o início do projeto, há sete meses. À tarde os presentes se dividiram para duas reuniões de planejamento de novas etapas na área.