Bancada do agro quer rever questões do Enem 2023

A Frente Parlamentar da Agropecuária está pedindo ao Governo Federal explicações sobre três questões que constaram na primeira etapa de provas do Enem 2023.

No documento, a FPA pede a anulação de três questões com o argumento de que as mesmas “são mal formuladas, de comprovação unicamente ideológica” e permitem “que o aluno marque qualquer resposta, dependendo do seu ponto de vista”. A FPA disse ainda que as questões têm “cunho ideológico”, e foram elaboradas “sem critério científico ou acadêmico”.

No caderno branco, as questões são as 89, 70 e 71.

A questão 89 abordou fatores negativos do agronegócio no Cerrado, mencionando, por exemplo, a “superexploração dos trabalhadores” e as “chuvas de veneno” (uma referência ao uso de agrotóxicos).

Já a questão 71 trata da nova corrida espacial financiada por bilionários, discutindo as perspectivas que ela aponta.

A questão 70 tem como mote o avanço da cultura da soja e o desmatamento na Amazônia.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que não interfere nas ações dos colaboradores selecionados para compor o Banco.