Goiânia recebe nos dias 5, 6 e 7 de junho a 13ª edição do I Love Bazar, uma ótima oportunidade para quem busca presentes diferenciados para o Dia dos Namorados. O evento oferece descontos de até 70% em roupas femininas e masculinas de diversas marcas consagradas, além de acessórios e óleos essenciais. As vendas ocorrerão na Central de Decorados FR, localizada na Rua João de Abreu, 116, no Setor Oeste, com horários das 9h às 19h nos dias 5 e 6, e das 9h às 18h no dia 7 de junho.

Entre as marcas disponíveis estão Farm, Dimy, Acostamento, Morena Rosa, Maria Valentina, Iódice, Bana Bana, Individual e Dudalina, com peças em diversos tamanhos e estilos. Os pagamentos podem ser feitos em dinheiro, Pix, cartão de débito ou crédito, com possibilidade de parcelamento conforme o valor da compra. Como incentivo à solidariedade, os clientes que comentarem “eu quero doar” no vídeo de divulgação do evento (disponível nos perfis @cidacaetanoshowroom e @heroinyoficial) e levarem 1 litro de leite no dia do bazar ganharão 10% de desconto adicional em peças de vestuário. As doações serão destinadas ao projeto Doar-se, que realiza ações sociais em Goiânia.

O I Love Bazar é realizado desde 2017 pelas lojas Cida Caetano Showroom, Heroiny, Jane Braz Semijoias e Luciane Caetano, com o objetivo de oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis. Além das peças com descontos, o ambiente foi planejado para proporcionar conforto e praticidade aos visitantes.

Serviço:

I Love Bazar – 13ª edição (Especial Dia dos Namorados)

Data: 5, 6 e 7 de junho de 2025

Horário: Quinta e sexta-feira, das 9h às 19h; Sábado, das 9h às 18h

Local: Central de Decorados FR – Rua João de Abreu, 116, Setor Oeste, Goiânia – GO