Bolsonaro gasta R$ 84 mil em harmonização do sorriso

O ex-presidente Jair Bolsonaro desembolsou a bagatela de R$ 84 mil em uma harmonização do sorriso e da face. O procedimento foi feito pelo dentista Rildo Lasmar, que atende em Goiânia.

Segundo Rildo em entrevista à Veja, o procedimento feito em Bolsonaro é feito a partir de um cálculo matemático de distância e proporção entre olhos, faces laterais e boca e que cada dente custa R$ 3 mil.

“Faço apenas dentes, não aplico Botox. Troquei todas as próteses que estavam desgastadas pela ação do tempo para recuperar o sorriso natural. Ele me procurou dia 5 de julho, quando iniciamos o tratamento, e a última consulta foi na sexta-feira passada, 18 de agosto, quando lhe dei alta. É indicado a todos que perderam a dimensão vertical dos dentes, para melhorar a função de mastigação”, disse.