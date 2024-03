Bolsonaro vai participar do Encontro do PL em Goiânia

O presidente do PL em Goiás, senador Wilder Morais, confirmou, em suas redes sociais, a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Encontro Estadual do partido, marcado para o dia 4 de abril, no Parque Agropecuário.

No dia, serão registradas a novas filiações na sigla, inclusive é aguardada a filiação daquele que deve vir a ser o candidato a prefeito de Anápolis pela legenda, Marcio Côrrea (PMDB) ou Márcio Cândido (PSD) .