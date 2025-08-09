search
Cidades

Bombeiros controlam incêndio BR-158 e evitam tragédia maior

Ação rápida conteve as chamas de uma carreta e impediu a propagação do fogo para a vegetação próxima à rodovia


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 09/08/2025 - 20:00

Na tarde da última terça-feira (5), um incêndio BR-158 mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, em Caiapônia. O fogo atingiu uma carreta a cerca de 33 quilômetros de Piranhas, destruindo completamente a cabine e se espalhando para a vegetação às margens da rodovia. A situação exigiu resposta imediata para evitar riscos maiores aos condutores e ao meio ambiente.

Com atuação rápida e coordenada, a guarnição utilizou aproximadamente 4.500 litros de água para extinguir as chamas. Ao mesmo tempo, em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), foi feita a limpeza da pista, que ficou coberta por óleo diesel derramado. O trecho foi devidamente sinalizado e balizado até a liberação total.

O motorista do veículo, um homem de 44 anos, saiu ileso do incidente. O trabalho dos bombeiros garantiu que o fogo não atingisse áreas maiores de vegetação, evitando danos ambientais e prejuízos à infraestrutura da BR-158. A ação também assegurou a normalização do tráfego no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o uso eficiente dos recursos e o rápido deslocamento foram fundamentais para o controle da ocorrência. Essa resposta ágil reflete a importância do preparo das equipes e da integração com outros órgãos responsáveis pela segurança viária.

O incêndio BR-158 reforça o alerta sobre cuidados no transporte de cargas inflamáveis e a necessidade de manutenção preventiva de veículos pesados. Situações como essa mostram que, com ação rápida, é possível evitar tragédias e preservar vidas, patrimônio e o meio ambiente.

