Bombeiros encerram buscas por vítima desaparecida no Rio Araguaia

Após dez dias de intenso trabalho, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás encerrou hoje as operações de busca pela vítima desaparecida no Rio Araguaia. As condições desafiadoras do rio, caracterizado por seu volume elevado e forte correnteza, tornaram mais difícil o trabalho das equipes de resgate.

Durante todo o período da ocorrência, todas as medidas possíveis foram tomadas para localizar a pessoa desaparecida. No entanto, as chances de encontrar o corpo diminuíam a cada dia devido à natureza complexa do terreno e às características do rio. Apesar dos esforços conjuntos dos bombeiros, incluindo equipes de mergulhadores, o corpo, infelizmente, não foi encontrado. A corporação estende todo apoio e suporte aos familiares das vítimas.

A tragédia teve início em 24 de março, quando os bombeiros responderam ao chamado de um afogamento após o naufrágio de uma lancha no Rio Araguaia, próximo de Itacaiu. Enquanto três das quatro pessoas a bordo conseguiram chegar à margem com segurança, uma delas desapareceu na águas do rio. Bombeiros de Aruanã e Anápolis se dedicaram à missão.