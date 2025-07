Bombeiros resgatam cinco pessoas após naufrágio em Três Ranchos

Militares do Corpo de Bombeiros de Goiás atuaram com rapidez e precisão no resgate de cinco pessoas após o naufrágio de uma embarcação no Lago Azul, em Três Ranchos, na tarde deste sábado (26/7). A ocorrência foi atendida por uma equipe que já estava em patrulhamento aquático como parte da Operação Lagos, que visa reforçar a segurança durante o período de férias nas regiões turísticas.

Dos cinco ocupantes da embarcação, apenas dois utilizavam coletes salva-vidas. Outros dois foram encontrados flutuando em exaustão e a última vítima estava agarrada à estrutura da embarcação parcialmente submersa após o naufrágio. A equipe dos Bombeiros realizou o salvamento utilizando técnicas como nado de aproximação, uso de life belt e coletes salva-vidas, garantindo o resgate seguro de todas as vítimas do naufrágio.

Após avaliação no local, as vítimas foram liberadas sem necessidade de encaminhamento hospitalar.

Além do resgate das pessoas, os bombeiros realizaram o reboque da embarcação naufragada até a margem com o auxílio da lancha da corporação. A ação contou com o empenho de quatro militares, uma viatura de resgate e uma embarcação de salvamento.

O rápido atendimento evitou uma possível tragédia e reforça a importância do uso obrigatório de coletes salva-vidas durante a navegação.

Atendimentos

Nos primeiros 16 dias da Operação Férias 2025, o Corpo de Bombeiros alcançou a marca de 1.232 atendimentos em diversas frentes. As ações incluíram 925 atividades preventivas, 152 atendimentos de resgate e 34 ações de busca e salvamento. É importante destacar que, felizmente, nenhuma morte foi registrada durante o período.

Em 2025, a operação conta com 9 postos permanentes localizados no Rio Araguaia e no Lago dos Tigres, em Britânia. Além desses, postos adicionais são instalados nos fins de semana em áreas de grande fluxo turístico, como os lagos de Três Ranchos, Serra da Mesa, Lago das Brisas e Lago Corumbá I, em Uruaçu, que têm apresentado um aumento significativo de visitantes.

