Bombeiros resgatam corpo com sinais de homicídio no Rio dos Bois, em Pontalina (GO)

Militares do Corpo de Bombeiros de Morrinhos atenderam, na tarde de quinta-feira (17), uma ocorrência de busca e salvamento que terminou com a localização de um corpo com evidentes sinais de violência. O corpo foi encontrado boiando no Rio dos Bois, nas proximidades da Fazenda Paraíso, na zona rural do município de Pontalina, no sul de Goiás.

A operação foi iniciada após solicitação da Polícia Civil, que recebeu denúncia sobre o achado de um corpo no curso d’água. Para acessar a área de difícil alcance, os bombeiros utilizaram uma embarcação especializada. Segundo a corporação, o cadáver já estava em avançado estado de decomposição, o que indica que a vítima estaria morta há vários dias.

Durante o procedimento de retirada, os Bombeiros observaram marcas no corpo que levantam a suspeita de crime brutal. Entre os sinais de violência estavam perfurações compatíveis com arma branca, afundamento craniano e o pescoço praticamente degolado. Diante dessas características, a hipótese de afogamento foi inicialmente descartada, reforçando a linha investigativa de homicídio.

O corpo foi deixado sob os cuidados da Polícia Científica, que já se encontrava no local para realizar os primeiros exames periciais. Os laudos emitidos pelos peritos devem ajudar a esclarecer a causa da morte, a identidade da vítima e possíveis circunstâncias do crime.

A Delegacia de Polícia Civil de Pontalina assumiu a investigação do caso, que segue sob sigilo. A região onde o corpo foi localizado é de difícil acesso e pouco movimentada, o que pode indicar que o local foi escolhido para dificultar a localização do cadáver.

A Polícia Civil também deverá buscar imagens de câmeras de segurança da região e ouvir possíveis testemunhas para avançar na apuração do caso, que pode se tratar de um crime com requintes de crueldade.

