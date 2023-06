Café Fest Cerrado é incluído no calendário cultural do estado

Recebeu a sanção da Governadoria a Lei Estadual nº 21.982 (originalmente projeto de lei nº 10563/22), de autoria do deputado Virmondes Cruvinel (UB), que inclui no Calendário Cívico, Cultural e Turístico do Estado de Goiás o Café Fest Cerrado, realizado, anualmente, no dia 14 de abril, em Goiânia.

O Café Fest Cerrado é uma realização do segmento de cafés especiais do Cerrado goiano, desenvolvido no formato de festival, com livre consumo de cafés pelo público, e envolve múltiplos setores e profissionais da cadeia produtiva do café de especialidade: produtores, torrefadores, cafeterias, baristas, máquinas e equipamentos, entre outros.

“A matéria, além de fortalecer e expandir o mercado empreendedor e consumidor de cafés de especialidade em Goiânia, tem o objetivo de transformar o café especial em um elemento central da cultura gastronômica do estado e principalmente da Capital. Visa envolver diversos setores que gravitam em torno da bebida, como a arquitetura, o design, a arte, a política, a hotelaria e os restaurantes de alta gastronomia”, argumenta Virmondes.

O legislador anota que o café é uma economia de fronteira e que sua produção vem ganhando ares na região Centro-Oeste, com destaque para o Cerrado goiano, que atualmente possui produção de café que já é conhecida e reconhecida no cenário nacional pela qualidade apresentada. Tanto a Capital quanto a vizinha Anápolis vêm se destacando no surgimento de novas cafeterias, todas bem conceituadas em suas identidades, e torrefações que já possuem visibilidade nacional.