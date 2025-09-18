search
Poder

Caiado critica PEC da Blindagem e pede que Senado rejeite a proposta

Governador diz que proposta é “um convite para o crime organizado entrar no Congresso” e critica afastamento do Parlamento em relação à sociedade


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 18/09/2025 - 15:28

Caiado PEC da Blindagem
Caiado: "PEC da Blindagem é um convite para o crime organizado entrar no Congresso pela porta da frente"

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) fez críticas à chamada PEC da Blindagem — também conhecida como PEC das Prerrogativas (PEC 3/2021) — e disse esperar que o Senado barre a proposta aprovada na Câmara dos Deputados. O posicionamento foi divulgado nas redes sociais.

Segundo o governador, a medida representa um afastamento do Congresso em relação à sociedade e pode abrir espaço para o crime organizado dentro da política institucional. “A PEC da Blindagem, se for mesmo aprovada, representa o divórcio do Congresso Nacional com o povo brasileiro e terá consequências nefastas para a política nacional”, afirmou.

Caiado acrescentou que o texto funcionaria como um estímulo para que chefes de facções criminosas disputem cargos eletivos com o objetivo de escapar do alcance da Justiça. Ele disse confiar que os senadores corrijam o que classificou como “erro da Câmara” e rejeitem a proposta.

A PEC foi aprovada em dois turnos na Câmara na noite de terça-feira (17/9), em sessão estendida até depois da meia-noite, com votação remota autorizada. O texto prevê que, para processar deputados e senadores no Supremo Tribunal Federal (STF), será necessária autorização prévia da Câmara ou do Senado.

Para críticos, a medida dificulta a responsabilização de parlamentares e fragiliza o combate à corrupção. Agora, caberá ao Senado decidir se a proposta seguirá adiante.

Confira a nota de Caiado na íntrega:

“A PEC da Blindagem, se for mesmo aprovada, representa o divórcio do Congresso Nacional com o povo brasileiro e terá consequências nefastas para a política nacional

Ela é um convite para o crime organizado entrar no Congresso pela porta da frente, disputando voto nas urnas, para proteger os chefes das facções do alcance da justiça.

Espero que o Senado corrija o erro da Câmara e rejeite a proposta.”

Limpa Gyn pede prazo extra para entrega de documentos e menção à confidencialidade repercute mal na CEI

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Estupro, ameaça, calúnia e difamação: Sargento Novandir apresenta denúncias contra procurador-geral
Poder

Vereadores se unem em desagravo a Sargento Novandir após ataques a colegas

18/09/2025
Em abril de 2024, Cruz lançou o contrato, no Paço Municipal, rodeado de vereadores Divulgação
Poder

Limpa Gyn pede prazo extra para entrega de documentos e menção à confidencialidade repercute mal na CEI

18/09/2025
Lula 7 de setembro
Poder

Lula mantém vantagem em todos os cenários para 2026, mostra Quaest

18/09/2025
relator será nomeado para definir alcance do texto
Destaque

Câmara aprova urgência para projeto de anistia

18/09/2025
Câncer de pele é identificado em Bolsonaro, mas médicos descartam novos tratamentos
Poder

Câncer de pele é identificado em Bolsonaro, mas médicos descartam novos tratamentos

17/09/2025
Atendimentos a estudantes com deficiência na UFG chegam a 663 em 2025
Saúde

Atendimentos a estudantes com deficiência na UFG chegam a 663 em 2025

18/09/2025
Caiado PEC da Blindagem
Poder

Caiado critica PEC da Blindagem e pede que Senado rejeite a proposta

18/09/2025
Polícia Civil cumpre operação contra esquema criminoso de rifas virtuais
Segurança

Polícia Civil cumpre operação contra esquema criminoso de rifas virtuais

18/09/2025
Avenida Fued José Sebba
Justiça

Justiça determina suspensão de construções na Avenida Fued José Sebba sem estudos técnicos

18/09/2025
Pesquisa