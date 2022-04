Caiado destaca segurança jurídica e avanços no agro junto a representantes do setor

Da redação

O governador Ronaldo Caiado se reuniu com representantes do agronegócio no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, nesta segunda-feira, 18. O setor concentra atividades produtivas que foram recordistas em exportações no último mês, com registro de 84,5% das vendas externas do Estado. Com indicativo de 3,7% de crescimento, a produção agropecuária goiana deve alcançar R$ 108,8 bilhões em 2022.

Ao falar às lideranças do segmento produtivo, Caiado destacou ações de governo que refletiram positivamente no setor, como a reestruturação de rodovias, que melhora o escoamento de produção; e o fortalecimento da segurança no campo, por meio da Patrulha Rural. “Hoje não se vê nenhuma fazenda invadida em Goiás. Você vê segurança jurídica estampada, um Estado que não meteu a mão no bolso do produtor rural”, disse ao lado da coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), primeira-dama Gracinha Caiado.

“Nós temos um governador que acompanha, representa e defende o setor há mais de 30 anos”, destacou o deputado federal e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner. “O agronegócio, que sustenta esse país, sempre teve apoio de Caiado, a quem agradeço muito pela história. Por muitos anos foi o principal representante do produtor rural”, disse Eurico Velasco, presidente da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA).

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, ressaltou que, diferentemente de outros estados, Goiás não taxou o setor agropecuário. “Temos um governador comprometido com setor produtivo”, disse durante encontro que reuniu presidentes de sindicatos rurais, associações e produtores rurais.

Exportações

O agronegócio goiano exportou 1,9 milhão de toneladas de produtos e faturou US$ 1,2 bilhão em valor FOB (livre de custos de frete e seguro) em março de 2022. No primeiro trimestre deste ano, o agronegócio goiano comercializou 3,7 milhões de toneladas de produtos com outros países e faturou US$ 2,4 bilhões (em valor FOB).

O titular da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Tiago Mendonça reconheceu a representatividade dos presentes junto ao segmento econômico que é considerado propulsor da economia nacional e pediu união. “Podemos caminhar, de mãos dadas, pelo futuro de nosso País, de nosso Estado”, defendeu.

Estratégias

O Governo de Goiás soma esforços aos produtores rurais para manter o desenvolvimento do setor com interface em políticas agrícolas, tributação, suporte técnico, infraestrutura, entre outros. Entre as medidas de impacto na área estão as diretrizes para distribuição do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), que passou contemplar todas as regiões do Estado. Já estão aprovados R$ 192,3 milhões para atender 15 empresários e 97 produtores rurais.

O segundo vice-presidente institucional da Faeg, José Renato Chiari, agradeceu o suporte estratégico para o setor leiteiro. “Uma cadeia muito difícil, está passando por uma fase crítica, mas com muito apoio do governo”, pontuou. O presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Céu, Thomas Peixoto, destacou os avanços para aliar desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. “As portas foram abertas para fazer o que é permitido na lei e com eficiência”, frisou.

Compareceram ao evento os presidentes da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), José Essado, da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), Pedro Leonardo, das Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa), Jadir de Oliveira, da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), Eurico Velasco; o deputado estadual Amauri Ribeiro; além de dirigentes das principais de entidades do agro goiano e empresários do setor.