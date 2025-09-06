Caiado é condecorado com a maior honraria concedida pela Polícia Militar de Mato Grosso

O governador Ronaldo Caiado recebeu nesta sexta-feira (5/9), em Cuiabá, a medalha da Ordem Homens do Mato, honraria máxima concedida pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT), instituição que celebra 190 anos. A condecoração faz referência ao nome da primeira estrutura de polícia mato-grossense e reconhece a liderança de Caiado para consolidar segurança pública com excelência em Goiás.

Caiado recebeu a comenda em solenidade na Arena Pantanal, com a presença de policiais e autoridades. “Se tem dois estados, no Brasil, que faccionado não manda em um palmo de terra é Mato Grosso e Goiás, porque aqui nós temos respeito ao cidadão, temos forças que têm coragem de enfrentar”, enalteceu. A fala de Caiado faz menção ao estudo divulgado recentemente pela Cambridge University Press, em que ficou demonstrado que 60 milhões de brasileiros vivem sob comando do crime organizado.

O líder goiano agradeceu a deferência do governador mato-grossense, Mauro Mendes, em conceder a homenagem. “Alegria de ter sido convidado pelo meu colega que hoje governa esse Estado. Eu tenho um respeito e um carinho enorme por ele, pela gestão dele”, afirmou. “A toda a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o meu reconhecimento. São 190 anos, já tem uma idade bem além da de Goiás, quero parabenizá-los por isso”, enalteceu.

O secretário-chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, Fábio Garcia, representou o governador Mauro Mendes, que faz acompanhamento no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após um acidente. Garcia avalizou a escolha de Caiado para receber a honraria. “É uma trajetória de vida marcada por muitos enfrentamentos corajosos, defendendo as suas convicções e fazendo um brilhante trabalho no estado de Goiás, em especial na segurança pública, que é referência nacional”, reconheceu. “Exemplo para o país de como construir uma sociedade mais justa e mais segura”, acrescentou.

A medalha é destinada a autoridades civis e militares em reconhecimento e homenagem às personalidades e instituições pelos serviços prestados em parceria com a Polícia Militar e a Segurança Pública mato-grossense. A homenagem ocorreu durante solenidade de formatura de novas turmas de oficiais de praças, ocasião em que houve ainda anúncio de promoções de militares. O evento reuniu policiais, familiares e autoridades, entre elas parlamentares e o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini.

Compromisso

“Fomos os primeiros estados a avançar nessa integração entre as nossas forças de segurança”, reiterou Caiado ao mencionar que a PMMT atua em parceria com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás no combate a crimes de fronteira, entre eles descaminho, contrabando, tráfico de armas. “Não existe a divisa. As nossas forças podem transitar de um lado para outro, no mesmo ritmo, que nós temos aqui a certeza que essa parceria é com o objetivo único, pacificar e dar tranquilidade para a população viver”, sublinhou.

A atuação conjunta foi endossada pelo secretário de Segurança Pública de MT, coronel César Augusto de Camargo Roveri. “Nós trocamos muitas experiências, temos ações em conjunto nas fronteiras dos nossos estados”, afirmou. Ele citou a Operação Canguçu, considerada uma das maiores forças-tarefas para capturar criminosos no país e que, em 2023, reuniu policiais de Goiás, Mato Grosso, Pará, Tocantins e Minas Gerais. “Mostrou como trabalhamos irmanados, unidos, porque essa integração é que vai fazer frente à criminalidade e, principalmente, às facções criminosas”, disse.

Promoções

O comandante-geral da Polícia Militar mato-grossense, coronel Cláudio Fernando Tinoco, celebrou a promoção de 983 homens, sendo mais de 888 praças e 95 oficiais. “Tenho certeza que o que a PM tem de maior valor são as pessoas que aqui dentro estão. São as pessoas que já vestiram essa farda, são as pessoas que vestem essa farda atualmente”, afirmou. “Através dessas pessoas, da sua dedicação, do compromisso de servir e proteger a sociedade, mesmo com risco da própria vida, é que a PM construiu, ao longo dos seus 190 anos, o seu legado de entrega, de dedicação à sociedade mato-grossense”, declarou.

