Caiado entrega restauração da Catedral de Sant’Ana, na cidade de Goiás

Com quase 300 anos de história e considerada um marco da religiosidade em solo goiano, a Catedral Matriz de Sant’Ana, na cidade de Goiás, teve nesta quarta-feira (16/4) sua obra de restauração entregue em meio aos preparos do município para a Procissão do Fogaréu, que ocorre na madrugada desta quinta-feira (17/4). O governador Ronaldo Caiado, a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, e o vice-governador Daniel Vilela acompanharam o evento e ressaltaram a relevância histórica e cultural da igreja.

“A entrega dessa obra carrega muita emoção para mim. Passei boa parte da minha vida aqui na cidade de Goiás e vi o que foi a luta para que conseguissem levantar a Catedral de Sant’Ana. Quando recebi o governo, ela estava totalmente deteriorada, com risco de desabamento. Então nós entramos para valer, o Estado de Goiás investiu R$ 4,6 milhões e transformou nessa coisa linda que vocês estão vendo”, destacou o governador Ronaldo Caiado.

Restauração

A restauração da Catedral de Sant’Ana integra o Projeto Fé, Religiosidade e Devoção, realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). O investimento do Executivo estadual na obra do templo religioso é de R$ 4,6 milhões. Novas calhas foram instaladas, as lajes foram recuperadas, paredes e colunas com trincas foram tratadas, os sinos das torres foram higienizados e restaurados, e as instalações elétricas foram modernizadas.

“Todo o recurso destinado para restauro e revitalização da Catedral de Sant’Ana é do Tesouro Estadual. Foi a equipe da Secult que acompanhou 100% dessa obra e é um presente para a cidade, para todos os goianos, mas também para nós que conseguimos entregar essa finalização que ficou maravilhosa, talvez uma das mais grandiosas do projeto Fé, Religiosidade e Devoção”, ressaltou a titular da Secult, Yara Nunes.

Memória e arquitetura

Tombada como patrimônio histórico, a Catedral de Sant’Ana começou a ser erguida em 1743, após determinação do ouvidor-geral de Goiás, Manoel Antunes da Fonseca, quando a cidade ainda se chamava Arraial de Sant’Anna, pouco após sua fundação, feita pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva Filho, conhecido como Anhanguera, em 1727. A última restauração de impacto na estrutura foi realizada pela Diocese de Goiás em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 1998.

“Agradecemos ao governador pela revitalização da Igreja, que é a casa dos fiéis, então nada melhor do que valorizar esse templo. A cidade de Goiás é patrimônio mundial e estamos construindo um lugar melhor para se viver”, afirmou o prefeito da Cidade de Goiás, Anderson Gouvea.

Estilos

O edifício, que possui elementos típicos do estilo neoclássico, conta com um conjunto de cinco murais produzidos pelo artista plástico e sacerdote espanhol Cerezo Barreto. A planta da igreja apresenta nave, presbitério, capela-mor, sacristia e duas capelas laterais. A nave é separada das capelas laterais por uma sequência de pilares. A fachada principal, em frente à tradicional Praça do Coreto, é dotada de dois frontões, quatro pilastras semi embutidas, uma porta almofadada de madeira e quatro janelas metálicas do tipo basculante.

“Esta Igreja foi refeita em dois anos, porque aqui nós temos uma iluminação nova, um piso novo, um teto novo, um forro novo, um novo presbitério, novos bancos e um novo som. Então nós estamos aqui hoje dentro de uma catedral novíssima, que é uma alegria para nós, porque há mais de 20 anos que essa Catedral não passava por reforma”, disse o pároco da Catedral, padre Augusto Cézar.

Cidade de Goiás se prepara para a Procissão do Fogaréu