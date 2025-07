As temperaturas continuam subindo e o calor em Goiânia pode chegar a 33 graus neste sábado. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). O dia será de calor em todo o estado, com a possibilidade de a temperatura chegar a 36 graus nas regiões norte e oeste.

Já nas regiões leste e central, o calor pode chegar a 34 graus. Nas regiões sudoeste e sul, as máximas previstas são de 33 graus. Além disso, Goiás permanece em alerta para a baixa umidade relativa do ar, que pode variar entre 30% e 21% nas horas mais quentes do dia. A combinação do calor com o ar seco exige mais cuidados, especialmente com crianças e idosos, que são mais vulneráveis a essas condições climáticas.

Para Goiânia, a previsão do Cimehgo é de um sábado com predomínio de sol e calor. A temperatura máxima pode chegar a 33 graus e a mínima a 15 graus, com a umidade relativa do ar oscilando entre 25% e 75%. O nascer do sol será às 6h44 e o pôr do sol, às 18h03.

A maior temperatura no estado é esperada na cidade de Porangatu, onde os termômetros podem marcar 35 graus à tarde. Em seguida, vêm Araguapaz e Aruanã com 34 graus, e Iporá, Montes Claros, Flores de Goiás, Goianésia e Rubiataba, com 33 graus. As altas temperaturas chegarão combinadas com o ar seco.

Apesar do calorão à tarde, o sábado terá predomínio de sol e calor, com temperaturas mais baixas, no período da manhã. A grande oscilação entre as mínimas e máximas também exige cuidados. As mínimas previstas são de 13 graus em Jataí, 14 graus em Goiandira, Três Ranchos e Ipameri, e 15 graus em Luziânia, Ouvidor e Formosa.

