Começa neste domingo (5) a primeira fase da Campanha Aquecendo Vidas 2025, promovida pelo Goiás Social por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). A ação solidária segue até o dia 5 de junho, com arrecadação de agasalhos e cobertores novos ou usados em bom estado de conservação. O objetivo é atender a população em situação de vulnerabilidade social, especialmente idosos e pessoas em situação de rua, durante os meses mais frios do ano.

A primeira-dama Gracinha Caiado, presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, destaca o impacto da campanha. “Nosso foco é garantir que a ajuda chegue a quem realmente precisa. A campanha Aquecendo Vidas é um exemplo de como a solidariedade da população, somada à organização do poder público, pode transformar a vida das pessoas”, afirma.

A campanha funciona em duas frentes: a primeira é composta pelas doações voluntárias da população; a segunda, pela compra de cobertores novos com recursos do Governo de Goiás. Em 2025, o Estado adquiriu 105,3 mil unidades, com investimento superior a R$ 5 milhões. Desde 2019, já foram entregues 364,7 mil cobertores em todos os 246 municípios goianos. Desde 2020, a campanha arrecadou e distribuiu 24,4 mil peças, sendo 10,7 mil apenas no último ano.

Entre os itens que podem ser doados estão cobertores, mantas, agasalhos, jaquetas, blusas de moletom e calças de moletom. Todos os materiais devem estar em boas condições de uso, limpos e prontos para serem entregues às famílias que mais precisam.

As doações podem ser feitas em mais de 30 pontos de coleta localizados em Goiânia, incluindo órgãos do governo, instituições públicas e entidades parceiras. São eles:

Agência Brasil Central (ABC), na Avenida Deputado Jamel Cecílio, Km 01, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, Chácaras Alto da Glória;

Agência de Fomento S/A (Goiás Fomento), na Avenida Goiás, esquina com a Rua 01, nº 91, Setor Central;

Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), na Rua 30 com Rua 04, no Centro de Convenções de Goiânia, Setor Central;

Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), na Avenida Laurício Pedro Rasmussem, nº 2535, bloco 1, Vila Yate;

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), na Avenida Governador José Ludovico de Almeida, nº 20, Conjunto Caiçara;

Agência Goiana de Regulação (AGR), na Avenida Goiás, nº 305, Edifício Visconde de Mauá, Setor Central;

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO), na Avenida 85, nº 1.593, Setor Marista;

Corpo de Bombeiros Militar, na Avenida C 206 com a C 198, Jardim América;

Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg), na Rua 260 esquina com a Rua 259, Setor Leste Universitário;

Polícia Militar, na Avenida Contorno, nº 879, Setor Central;

Saneamento de Goiás (Saneago), na Avenida Fued José Sebba, nº 1.245, Jardim Goiás;

Secretaria de Estado de Administração (Sead), no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 7º andar, Setor Central;

Secretaria de Estado da Cultura (Secult), na Praça Cívica, nº 26, Centro Cultural Marieta Telles, Setor Central;

Secretaria de Estado da Economia, no Complexo Fazendário Meia Ponte, Avenida Vereador José Monteiro, nº 2.233, Setor Nova Vila;

Secretaria de Estado da Educação (Seduc), na Avenida Quinta Avenida, nº 212, Qd. 71, Setor Leste Vila Nova;

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), na Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, nº 332, Setor Central;

Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (SIC), no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central;

Controladoria-Geral do Estado (CGE), no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, nº 400, 3º andar, Setor Central;

Delegacia-Geral da Polícia Civil, na Avenida Anhanguera, nº 7.364, Setor Aeroviário;

Procuradoria-Geral do Estado (PGE), na Rua 02 esquina com a Avenida República do Líbano, nº 1.693, Setor Oeste;

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), na Rua 256, nº 52, Setor Leste Universitário;

Secretaria da Casa Civil, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 8º andar, Setor Central;

Secretaria de Comunicação (Secom), no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 9º andar, Setor Central;

Secretaria da Retomada, também no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 2º andar;

Secretaria de Estado da Saúde (SES), na Rua SC-01, nº 299, Parque Santa Cruz;

Secretaria de Segurança Pública, na Avenida Anhanguera, nº 7.354, Setor Aeroviário;

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 1º andar;

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, ou na unidade da Rua José Leandro da Cruz, nº 1.578, Parque Amazônia;

Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa), na BR-153, km 5, saída para Anápolis, Jardim Guanabara;

Metrobus, na Rua Patriarca esquina com Rua Manoel Silva, nº 299, Vila Regina;

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP-GO), na Avenida H com Rua 14, nº 550, lote 09, Jardim Goiás;

Sebrae Goiás, na Avenida T-03, nº 1.000, Setor Bueno.

A lista completa, atualizações e mais informações sobre a campanha podem ser consultadas no site oficial da OVG e nos canais do Governo de Goiás.