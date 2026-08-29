Campanhas ao governo de Goiás começam a ser abastecidas pelo Fundo Eleitoral

As campanhas ao Governo de Goiás começaram a receber os primeiros aportes partidários para financiar a disputa eleitoral. Marconi Perillo (PSDB) já soma R$ 5 milhões, Wilder Morais (PL) dispõe de R$ 3,05 milhões e Daniel Vilela (MDB) registra R$ 25 mil em receitas declaradas à Justiça Eleitoral.

O levantamento da Tribuna do Planalto foi realizado com base nos dados do DivulgaCandContas, sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os valores mostram como PSDB, PL e MDB iniciaram o abastecimento financeiro de suas candidaturas em Goiás.

O maior aporte registrado até agora foi realizado pela Direção Nacional do PSDB, que transferiu R$ 5 milhões para Marconi. Somado aos R$ 90,38 arrecadados anteriormente por financiamento coletivo, o tucano passou a declarar R$ 5.000.090,38.

Wilder recebeu R$ 3 milhões da Direção Nacional do PL e outros R$ 50 mil da direção estadual do partido em Goiás. Daniel, por sua vez, registra R$ 25 mil transferidos pela direção estadual do MDB e ainda não recebeu um aporte nacional de maior volume.

PSDB e PL, juntos, já colocaram R$ 8 milhões nas campanhas ao Palácio das Esmeraldas. A diferença em relação ao MDB revela ritmos distintos de liberação dos recursos, mas o quadro deverá mudar à medida que os partidos realizarem novas transferências.

Valores correspondem a até 43% do teto

O limite de gastos para uma candidatura ao Governo de Goiás no primeiro turno é de R$ 11.562.724. Os pouco mais de R$ 5 milhões recebidos por Marconi correspondem a aproximadamente 43,2% desse teto.

Wilder, com R$ 3,05 milhões, recebeu o equivalente a 26,4% do limite permitido. No caso de Daniel, os R$ 25 mil representam pouco mais de 0,2% do teto.

Os percentuais servem para dimensionar os recursos disponíveis, mas não significam que os candidatos já tenham utilizado essas parcelas do limite. Receita recebida e despesa realizada são informações diferentes na prestação de contas.

O dinheiro pode ser usado para custear produção de propaganda, contratação de equipes, viagens, eventos, impulsionamento de conteúdo, materiais gráficos e outras despesas da campanha.

Quanto as campanhas do Governo de Goiás já receberam

Candidato Receita declarada Principal origem Marconi Perillo R$ 5.000.090,38 milhões Direção Nacional do PSDB Wilder Morais R$ 3,05 milhões Direção Nacional do PL Daniel Vilela R$ 25 mil Direção estadual do MDB

Fonte: DivulgaCandContas/TSE.