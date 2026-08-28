Real Time: Daniel tem 45%; Marconi aparece com 22% e Wilder, 17%

O governador Daniel Vilela (MDB) aparece com 45% das intenções de voto na disputa pelo Governo de Goiás e mantém vantagem de mais de 20 pontos sobre os principais adversários, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira (28).

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) ocupa a segunda posição, com 22%, enquanto o senador Wilder Morais (PL) registra 17%. O ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) aparece com 6%.

Danilo Pinheiro (PCO) e Luciana Amorim (UP) não pontuaram. Outros 6% não souberam ou não responderam e 4% afirmaram que pretendem votar em branco ou anular o voto.

Com os números, Daniel aparece 23 pontos percentuais à frente de Marconi e 28 pontos acima de Wilder.

O levantamento foi divulgado um dia depois da pesquisa Quaest, encomendada pela TV Anhanguera. Na sondagem divulgada na quinta-feira (27), Daniel tinha 37%, Marconi, 20%, Wilder, 12%, e Luis Cesar, 4%. Como as pesquisas foram realizadas por institutos diferentes, com metodologias e amostras distintas, os percentuais não representam necessariamente crescimento ou queda entre um levantamento e outro.

Na pesquisa espontânea do Real Time, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Daniel também lidera, com 19%. Marconi tem 8% e Wilder, 6%. O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) é citado por 1%.

Outros nomes somam 3%. A maior parcela, de 55%, ainda não sabe ou não respondeu em quem pretende votar espontaneamente. Brancos e nulos representam 8%.

Daniel vence Marconi e Wilder no segundo turno

O Real Time Big Data também testou três cenários de segundo turno.

Em uma disputa entre Daniel e Marconi, o governador aparece com 57%, contra 28% do ex-governador. A vantagem é de 29 pontos percentuais. Brancos e nulos somam 7% e outros 8% não souberam responder.

Contra Wilder, Daniel registra 56%, enquanto o senador do PL alcança 30%. Nesse cenário, 7% votariam em branco ou nulo e 7% não souberam responder.

O instituto também simulou um segundo turno sem Daniel. Wilder aparece com 40% contra 35% de Marconi. A diferença de cinco pontos supera a margem de erro quando considerada entre as estimativas centrais, mas os intervalos de confiança dos dois candidatos podem se sobrepor. Brancos e nulos somam 13% e 12% não souberam responder.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores de Goiás entre os dias 24 e 27 de agosto, por meio de abordagens telefônicas e digitais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número GO-00954/2026.