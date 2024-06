Cantor Chrystian, da dupla Chrystian e Ralf, morre aos 67 anos em São Paulo

O cantor Chrystian, conhecido por sua parceria na dupla Chrystian e Ralf, faleceu na noite desta quarta-feira (19), aos 67 anos, no Hospital Samaritano em São Paulo. A morte foi confirmada pela família através de nota oficial. Chrystian estava internado devido a uma condição médica grave, cuja natureza não foi especificada.

O velório está marcado para iniciar às 11h em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. O cantor deixa dois filhos, fruto de seu casamento com a influencer Key Vieira, com quem estava casado há 29 anos. Anteriormente, foi casado com a cantora Gretchen nos anos 80.

Chrystian, cujo nome verdadeiro era José Pereira da Silva Neto, iniciou sua carreira na infância e alcançou sucesso nacional e internacional ao lado de seu irmão na dupla Chrystian e Ralf. Sua voz inconfundível e seu talento deixam um legado marcante na música sertaneja brasileira.