De volta da Itália, Mabel diz que funcionalismo “chia” com mudanças impopulares

Após retornar de viagem à Itália, o prefeito Sandro Mabel (UB) retornou ao cargo nesta terça-feira (22) e comentou, em vídeo publicado nas redes sociais, na hora do almoço, que servidores têm reclamado de medidas impopulares que tem tomado para o funcionalismo.

“Não é fácil, não, todo mundo ‘chia’ com as mudanças”, disse Mabel. “Mas Goiânia vai pegar outro ritmo, inclusive aqui na Prefeitura”, completa no vídeo.

Ele disse que estava sendo abordado por trabalhadores enquanto almoçava um sanduíche em uma das lanchonetes do Paço Municipal. “A hora de almoço é hora de alegria, mas tá ótimo”, disse a um assessor.

“Estamos abrindo todas as salas, ninguém mais vai ter sala aqui, só salão grande, todo mundo vê todo mundo. Todas as secretarias vão vir para cá. Prefeitura moderna, vamos lá, se Deus quiser vai dar certo”, afirmou o prefeito sobre plano anunciado em 1º de janeiro de integrar no Paço as secretarias que, atualmente, funcionam em prédios alugados.

Na legenda que acompanha o vídeo, Mabel disse andar “com tranquilidade no meio dos companheiros de trabalho, mesmo sabendo que tenho tomado algumas medidas impopulares para o funcionalismo”, aponta. “Porém, depois de arrumar esta bagunça que peguei, será bom para eles e para todos os goianienses. Bora que foguete não tem ré.”

Novo restaurante

Sandro Mabel também falou da ideia de instalar um restaurante no local em que trabalhadores do Paço Municipal almoçam. Embora não haja nenhum ato formal, nos bastidores servidores comentam que o estabelecimento será comandado pela FIEG, entidade que o prefeito era presidente antes de assumir o cargo na Prefeitura.