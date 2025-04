Servidores estaduais terão feriado prolongado após 1º de maio de acordo com ponto facultativo

O Governo de Goiás decretou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais na sexta-feira, 2 de maio de 2025. A decisão, publicada no Diário Oficial, estende o descanso do feriado do Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, e cria um fim de semana prolongado para grande parte dos servidores estaduais.

O decreto, publicado nesta terça-feira (22/4), justifica a medida pela proximidade entre o feriado e o final de semana. A norma se aplica apenas aos órgãos da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional, exceto àqueles que prestam serviços essenciais.

Serviços como saúde, segurança pública, Corpo de Bombeiros, fiscalização e arrecadação tributária seguem com funcionamento regular, conforme o planejamento específico de cada unidade.